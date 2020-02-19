Экономика

REGNUMREGNUMСанкции США опять торпедировали рубль

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Рост рубля 18 февраля оборвался.
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Санкции США опять торпедировали рубль

REGNUM01:39

Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Expert.ru00:17

Аналитики спрогнозировали рост курса доллара США до 64,5 рубля в связи с новыми американскими санкциями

Urbc.Ru03:53
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Авто

Новый Kia Sorento представлен официально

Tvoe-avto.com 17 февраля в 04:26
Политика

Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий

Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины.
Lenta.ru 03:48
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости вчера в 01:26
Происшествия

Дело о подготовке терактов в Керчи поручили спецгруппе СК РФ

Расследование уголовного дела о подготовке терактов в двух учебных заведениях Керчи по указанию и.о. руководителя ГСУ СК РФ поручили специальной следственной группе, сформированной из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.
Российская газета 03:33
Фигурное катание

Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки

Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Российская газета 04:19
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС вчера в 10:39
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Происшествия

Лайнер Diamond Princess в Японии покинули две россиянки

Всего на судне находились 24 россиянина.
Интерфакс 03:50
Политика

Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 04:22
Общество

Милашина потребовала от Бастрыкина расследовать ее избиение

Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину должен расследовать Следственный комитет России, а не МВД, поскольку инцидент связан с профессиональной деятельностью журналиста, процитировала 18 февраля "Новая газета" на своем сайте требование, описанное Милашиной в ее заявлении на имя главы российского Следкома Александра Бастрыкина.
Кавказский узел вчера в 18:23
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Общество

В Бельгии археологи нашли стены из человеческих черепов и костей

Бельгийские археологи во время раскопок у собора Святого Бавона в Генте нашли стены, сложенные из человеческих костей, пишет издание The Brussels Times.
Росбалт вчера в 22:59
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Виктор Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана. Его обращение к гражданам опубликовал адвокат Виталий Сердюк в Facebook.
Деловое.ТВ вчера в 07:22
Общество

В московском особняке ФСБ зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналичиваем денежных средств

«Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиваем.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 07:34
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Происшествия

В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских

В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Российская газета 03:30
Общество

Дочь Пескова порассуждала о мажорах и золотой молодежи в России

Lenta.ru 04:06
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Экономика

Структуры АФК «Система» покупают сеть гипермаркетов Real

Компания Sistema Finance S. A. (на 100% «дочка» АФК «Система») выделит до €263 млн для покупки немецких гипермаркетов Real у Metro AG.
Коммерсантъ вчера в 17:41
Политика

Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам

Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса.
РБК 04:18
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
Южный Федеральный 01:12
Общество

Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС

Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
Lenta.ru 01:45
Технологии

Названы опасные приложения, которые крадут данные пользователей

Заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал владельцам смартфонов, как защититься от слежки и кражи данных.
Piter.tv 02:47
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370

Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Piter.tv 01:46
Армия и оружие

Самое кровопролитное сражение русско-японской войны началось 115 лет назад

19 февраля 1905 года началось Мукденское сражение - самое масштабная по времени и кровопролитная битва в русско-японской войне.
Российская газета 02:51
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1868

Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 72,4 тыс. человек, увеличившись за сутки на 1,8 тыс. Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.
ТАСС 17 февраля в 19:30
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
ТАСС вчера в 16:45
Армия и оружие

Украина назвала число погибших военных в Донбассе с начала года

Lenta.ru 01:28
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