Экономика
РИА НовостиСанкции США помогли России нарастить экспорт нефти
После введения ограничительных мер против Венесуэлы поставки российской нефти в натуральном выражении в США выросли в три раза. По оценке Банка России, общий экспорт сырой нефти из России снизился на 5,9% и составил 121,6 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.РБКвчера в 16:00
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Политика
Объявлен новый состав правительства РФ
Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев. Министром науки и высшего образования России стал Валерий Фальков.
Общество
В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании
Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Армия и оружие
В Иране убили командира народного ополчения
В иранской провинции Хузестан был убит командир народного ополчения «Басидж» Абдольхосейн Модждами.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Футбол
Мостовой оценил аренду Кокорина в «Сочи»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что решение «Зенита» отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина могло исходить от руководства санкт-петербургского клуба.
Шоу-бизнес
Елизавета II потребовала от Меган Маркл все королевские украшения
Королева Великобритании Елизавета II потребовала у Герцогини Сассекской Меган Маркл вернуть ей все королевские украшения, сообщило ФАН.
Общество
Саудовский принц помог хакерам взломать телефон основателя Amazon
К взлому телефона основателя Amazon оказался причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман.
Политика
Президент России утвердил состав нового правительства
Президент России Владимир Путин подписал Указ о структуре нового правительства.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Экономика
Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов
Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
Хоккей
Артемий Панарин пропустит Матч звезд НХЛ
Происшествия
На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины
Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Общество
Комик Долгополов сообщил о запросе из полиции из-за своего выступления
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из баров Петербурга заинтересовалась полиция.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон вышла замуж за 74-летнего продюсера
Избранником Памелы стал Джон Питерс, голливудский продюсер, в копилке которого среди прочих работ фильм «Звезда родилась».
Культура
Ольга Любимова стала новым министром культуры России
Происшествия
В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР
В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Общество
В Дагестане объяснили запрет женщинам посещать бассейн
Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" объяснило запрет на посещение женщинами крупнейшего на Северном Кавказе бассейна.
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Шоу-бизнес
У Андрея Григорьева-Аполлонова обнаружился внебрачный сын
Сазыкина утверждает, что музыкант знал о внебрачном сыне и даже помогал ей и мальчику финансово, хотя из семьи уходить не собирался.
Футбол
Два игрока могут покинуть московское «Динамо»
Сразу два игрока могут покинуть московское "Динамо".
Здоровье
В Минздраве назвали коронавирус из Китая угрозой для россиян
Коронавирус, который распространяется в Китае, — биологическая угроза для россиян, заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
Политика