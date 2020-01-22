Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСанкции США помогли России нарастить экспорт нефти

После введения ограничительных мер против Венесуэлы поставки российской нефти в натуральном выражении в США выросли в три раза. По оценке Банка России, общий экспорт сырой нефти из России снизился на 5,9% и составил 121,6 миллиарда долларов.
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с чего всё началось

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.
РБКвчера в 16:00

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Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти

РИА Новости02:36

РБК: Минэкономразвития указало на рост объема экспорта нефти из России из-за санкций США

ТАССвчера в 19:02

СМИ: рост экспорта российской нефти связан с санкциями США

REGNUMвчера в 21:49

РБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США

Коммерсантъвчера в 19:59

США помогли России заработать на нефти

Lenta.ru01:18

В Минэкономразвития рассказали, как США помогли России

ФедералПрессвчера в 16:50

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

РБКвчера в 16:00
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Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

ТАСС 03:13
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Объявлен новый состав правительства РФ

Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев. Министром науки и высшего образования России стал Валерий Фальков.
Эхо Москвы вчера в 12:00
Общество

В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании

Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:57
Армия и оружие

В Иране убили командира народного ополчения

В иранской провинции Хузестан был убит командир народного ополчения «Басидж» Абдольхосейн Модждами.
Московский Комсомолец 02:51
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
РБК 03:47
Футбол

Мостовой оценил аренду Кокорина в «Сочи»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что решение «Зенита» отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина могло исходить от руководства санкт-петербургского клуба.
RT на русском вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Елизавета II потребовала от Меган Маркл все королевские украшения

Королева Великобритании Елизавета II потребовала у Герцогини Сассекской Меган Маркл вернуть ей все королевские украшения, сообщило ФАН.
Радио Sputnik вчера в 14:29
Общество

Саудовский принц помог хакерам взломать телефон основателя Amazon

К взлому телефона основателя Amazon оказался причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман.
Российская газета вчера в 21:56
Политика

Президент России утвердил состав нового правительства

Президент России Владимир Путин подписал Указ о структуре нового правительства.
Нур 01:33
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
РИА Новости 01:39
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Общество

Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ

Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Интерфакс 00:32
Экономика

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
РБК вчера в 23:00
Хоккей

Артемий Панарин пропустит Матч звезд НХЛ

РИА Новости 00:36
Происшествия

На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
РИА Новости 01:31
Общество

Комик Долгополов сообщил о запросе из полиции из-за своего выступления

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из баров Петербурга заинтересовалась полиция.
РБК 03:22
Происшествия

Пожар на траулере в Охотском море сопровождался взрывом

REGNUM 00:15
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Шоу-бизнес

Памела Андерсон вышла замуж за 74-летнего продюсера

Избранником Памелы стал Джон Питерс, голливудский продюсер, в копилке которого среди прочих работ фильм «Звезда родилась».
Wday.ru вчера в 21:28
Культура

Ольга Любимова стала новым министром культуры России

Online47.ru вчера в 17:49
Происшествия

В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР

В Хабаровске у туриста из КНР не подтвердилось подозрение на распространяющийся в Китае коронавирус.
Российская газета 02:47
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Общество

В Дагестане объяснили запрет женщинам посещать бассейн

Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" объяснило запрет на посещение женщинами крупнейшего на Северном Кавказе бассейна.
Российская газета 03:09
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Шоу-бизнес

У Андрея Григорьева-Аполлонова обнаружился внебрачный сын

Сазыкина утверждает, что музыкант знал о внебрачном сыне и даже помогал ей и мальчику финансово, хотя из семьи уходить не собирался.
Bimru.ru 01:59
Футбол

Два игрока могут покинуть московское «Динамо»

Сразу два игрока могут покинуть московское "Динамо".
Газета.Ru 03:45
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В Минздраве назвали коронавирус из Китая угрозой для россиян

Коронавирус, который распространяется в Китае, — биологическая угроза для россиян, заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
Парламентская газета вчера в 08:34
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Матвиенко оценила новый состав правительства

Москва 24 02:50
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