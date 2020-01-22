Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.

с чего всё началось

После введения ограничительных мер против Венесуэлы поставки российской нефти в натуральном выражении в США выросли в три раза. По оценке Банка России, общий экспорт сырой нефти из России снизился на 5,9% и составил 121,6 миллиарда долларов.

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