Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСанкции США помогли России нарастить экспорт нефти

После введения ограничительных мер против Венесуэлы поставки российской нефти в натуральном выражении в США выросли в три раза. По оценке Банка России, общий экспорт сырой нефти из России снизился на 5,9% и составил 121,6 миллиарда долларов.
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с чего всё началось

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.
РБКвчера в 16:00

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Эксперт оценил влияние санкций США против других стран на наращивание экспорта нефти Россией

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Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти

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В Минэкономразвития рассказали, как США помогли России

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ТАССвчера в 19:02

СМИ: рост экспорта российской нефти связан с санкциями США

REGNUMвчера в 21:49

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

РБКвчера в 16:00
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Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Lenta.ru 10:46
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в аварию

Известия 13:52
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Согласно утечке, Nintendo Switch Pro получит GPU NVIDIA Volta

Nintendo, по слухам, работает над новой версией консоли под условным названием Switch Pro.
Игромания.ру 14:46
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ 14:00
Политика

Владимир Путин высказался о парламентской республике в России

Конституционные поправки, предложенные Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 15 января, заставили ряд комментаторов предположить, а не намечается ли в России дрейф в сторону парламентской республики.
LipetskMedia.ru 07:47
Происшествия

У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус

Пассажирам из Пулково, у которых подозревают коронавирус, пока не поставили диагноз, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
РИА Новости 13:31
Общество

Жителям Уханя запретили покидать город из-за коронавируса

Для жителей Уханя был введен временный запрет на выезд из города из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 14:35
Общество

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями: право на ПО принадлежит российскому лицу; ПО реализуется на территории России; разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.
РБК 12:29
Политика

В Раде грозят не ездить больше в Давос, если на Украину не придут инвесторы

Глава пропрезидентской фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия не поедет на следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если по результатам нынешнего мероприятия инвесторы откажутся вложить в Украину хотя бы $100-200 млн.
ТАСС 06:41
Шоу-бизнес

Умер заслуженный артист России Данила Перов

Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
РБК 12:03
Политика

Кресло главы Минздрава России покинет Вероника Скворцова

Кресло главы Минздрава Скворцова заняла в 2012 году.
Городской ревизор вчера в 11:01
Происшествия

Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Вести.Ru вчера в 12:31
Кино

На майские праздники россияне останутся без голливудского кино

Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ToDay News Ufa 06:24
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
Политика

Путин заявил, что Мединский продолжит работать в сфере культуры

Бывший министр культуры Владимир Мединский «без работы не останется», заявил президент России Владимир Путин, отметив, что он будет работать в сфере культуры.
Экономика сегодня 12:42
Политика

Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Центральной Европы

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Восточной и Центральной Европы.
RT на русском 11:01
Политика

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Ведомости 14:05
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

По словам главы ПФР, в январе пенсии были проиндексированы на 6,6%, в среднем выплаты увеличились на 1 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 01:50
Наука

Древние невиданные ранее вирусы обнаружены в Тибетском леднике

Эксперимент выявил 33 группы генов вирусов, из них 28 ранее были неизвестны науке.
HotGeo 09:20
Шоу-бизнес

«Жанночкин рай»: сестра вервые показала шикарную квартиру Фриске

Жанна Фриске очень любила свою шикарную квартиру.
Комсомольская правда 14:50
Происшествия

Голунов потребовал официальных извинений от государства

«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Коммерсантъ 06:04
Общество

Новый министр спорта был судим за передачу земель под «Черкизон»

Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
News.ru 06:46
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Российская газета 11:23
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Армия и оружие

ЛНА пригрозила сбивать любые самолеты над аэропортом Триполи

Запрет на использование единственного действующего международного аэропорта Митига в Триполи ввела Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Ридус 14:29
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Политика

Комитет Госдумы по информполитике возглавит Хинштейн

Политсовет 04:59
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