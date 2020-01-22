Экономика

ВекВекАмериканские санкции стимулировали экспорт российской нефти

Хотя США ввели санкции против России, их санкции против других стран помогли России нарастить экспорт нефти в физическом выражении в 2019 году, сообщило Минэкономразвития. Поставки российской нефти в США выросли втрое.
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Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

По данным министерства, физический экспорт нефти в Турцию за 11 месяцев прошедшего года вырос в 4,5 раза к тому же периоду 2018 года «вследствие переориентации ряда турецких нефтеперерабатывающих производств на российское сырье после возобновления американских санкций в отношении Ирана».
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