Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.

с чего всё началось

Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти. К такому выводу пришло министерство экономического развития по итогам анализа картины внешней торговли РФ в 2019 году, сообщает РБК.

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