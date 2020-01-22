Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСанкции США помогли России нарастить экспорт нефти

После введения ограничительных мер против Венесуэлы поставки российской нефти в натуральном выражении в США выросли в три раза. По оценке Банка России, общий экспорт сырой нефти из России снизился на 5,9% и составил 121,6 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Эксперт оценил влияние санкций США против других стран на наращивание экспорта нефти Россией

RT на русском14:43

Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти

РИА Новости02:36

РБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США

Коммерсантъвчера в 19:59

СМИ: рост экспорта российской нефти связан с санкциями США

REGNUMвчера в 21:49

РБК: Минэкономразвития указало на рост объема экспорта нефти из России из-за санкций США

ТАССвчера в 19:02

В Минэкономразвития рассказали, как США помогли России

ФедералПрессвчера в 16:50

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Футбол

Влашич назвал клуб, который нужен Чалову

Влашич, выступающий за ЦСКА с 2018 года, считает, что Чалову следует сделать ставку на команду, которая играет в атакующий футбол.
ProstoProSport 11:29
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ 14:00
Общество

Неизвестные украли фотографии Михаэля Шумахера и пытаются их продать

News.ru 02:56
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии

Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
Rambler News Service 12:35
Технологии

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями: право на ПО принадлежит российскому лицу; ПО реализуется на территории России; разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.
РБК 12:29
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в аварию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
Известия 13:52
Экономика

Волож продаст небольшой пакет акций «Яндекса»

Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
Ведомости 11:34
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Политика

Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
News.ru 11:39
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 09:33
Происшествия

Осужденную за порнографию трансгендера-женщину освободили из СИЗО

Lenta.ru 14:40
Футбол

В РФС признали выборы главы РПЛ нелегитимными

В РФС признали досрочные выборы президента РПЛ, которые выиграл Сергей Прядкин, нелегитимными, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:43
Политика

Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены

Pravda.Ru 08:14
Шоу-бизнес

Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Слово и Дело вчера в 11:33
Шоу-бизнес

«Жанночкин рай»: сестра вервые показала шикарную квартиру Фриске

Жанна Фриске очень любила свою шикарную квартиру.
Комсомольская правда 14:50
Экономика

В РФПИ рассказали о планах создать новую платежную систему с Alibaba

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует объявить о создании в России новой платежной системы с Alibaba, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
РИА Новости вчера в 08:54
Энергетика

Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай

Ранее в среду пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл" сообщила о снижении экспорта нефти из Казахстана в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений.
ТАСС 09:48
Футбол

The Sun: Игроки «Тоттенхэма» недовольны тренировками Моуринью

Bookmaker-ratings.ru 05:44
Футбол

Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
RT на русском 13:49
Спорт

Ласицкене намерена судиться с руководством ВФЛА из-за Олимпиады

Газета.Ru 11:54
Политика

Юрий Чайка освобожден от должности генпрокурора России

1pnz.ru 20 января в 08:16
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Российская газета 11:23
Футбол

«Челси» в большинстве упустил победу над «Арсеналом»

LiveSport.ru вчера в 17:34
Политика

Мединский станет помощником Путина

Lenta.ru вчера в 14:37
Кино

Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»

Игромания.ру 10:55
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Космос

Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни

Российская газета 10:45
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa 20 января в 08:51
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное