Энергетика

РБКРБКСанкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

Средняя цена российской нефти Urals в 2019 году снизилась на 8,8%, до $63,8 за баррель. Физические поставки в США выросли в 3,1 раза — с 1,38 млн т до 4,28 млн т. В стоимостном выражении экспорт нефти в Америку увеличился с $0,74 млрд до $1,95 млрд.
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Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.
РБКвчера в 16:00

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США помогли России заработать на нефти

Lenta.ru01:18

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

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СМИ: рост экспорта российской нефти связан с санкциями США

REGNUMвчера в 21:49

РБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США

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В Минэкономразвития рассказали, как США помогли России

ФедералПрессвчера в 16:50

Санкции США помогли России увеличить экспорт нефти в 2019 году

Forbes00:59

Минэкономразвития: нефтегазовый экспорт в 2019 заметно снизился

Красная веснавчера в 07:25
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
Общество

Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 07:28
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество

Ольга Любимова стала новым министром культуры

Политика Сегодня вчера в 12:57
Происшествия

В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
РБК вчера в 12:07
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Политика

Путин встретился с новым составом правительства России

Ведомости вчера в 12:15
Происшествия

Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.
RT на русском вчера в 06:07
Кино

Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Сваты»

Уже через год на экраны может выйти седьмой сезон сериала «Сваты».
Стерлеград вчера в 10:31
Политика

США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Известия вчера в 22:27
Экономика

В развитие Курил в 2020 году собираются вложить 7,4 млрд рублей

Вести.Ru вчера в 23:55
Гаджеты

Huawei обновит смартфоны до EMUI 10

TelecomDaily 20 января в 01:50
Армия и оружие

В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

RT на русском вчера в 20:00
Гаджеты

На рынке появился смартфон с NFC дешевле 6000 рублей

ToDay News Ufa вчера в 07:55
Здоровье

В Китае число погибших от нового коронавируса достигло девяти человек

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения, заявил на пресс-конференции в среду заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.
РИА Новости вчера в 21:24
Происшествия

Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Известия 00:55
Политика

Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах

Эффективность управления регионами в 2019 г. снизилась, говорится в ежегодном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Ведомости вчера в 16:10
Армия и оружие

Издание Sohu: Россия блокирует для США единственную лазейку на севере

«Российские войска заблокируют единственную лазейку в системе ПВО, которой могли бы воспользоваться США», – отмечают авторы Sohu.
ПолитРоссия 20 января в 15:05
Происшествия

Подполковник МВД Казахстана умер после избиения в центре Петербурга

Жертвой неизвестных злоумышленников стал 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана.
Peterburg2.ru 01:35
Космос

SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
SM News 19 января в 10:55
Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика Сегодня вчера в 06:08
Общество

В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства

В Госдуме предлагают запретить деятельность коллекторских агентств.
БИЗНЕС Online вчера в 01:47
Общество

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 01:42
Общество

В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов

На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Российская газета вчера в 07:15
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru вчера в 01:00
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM вчера в 04:31
Экономика

Молдавия хочет отказаться от повышения цен на газ по требованию МВФ

Ранее премьер-министр Молдавии сообщал, что требования повысить тарифы на газ из России были выдвинуты на одной из встреч с представителями международного фонда.
REGNUM 20 января в 16:09
Футбол

Бунт в «Зените»: Семак не отдает Кокорина в «Сочи»

Узнав об аренде, фанаты «Зенита» напоминали, что руководство клуба обещало всячески поддерживать Кокорина, а сейчас отдало его в последнюю команду лиги.
Комсомольская правда вчера в 10:30
Здоровье

Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Радио Комсомольская правда 00:41
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК вчера в 22:01
Как работают Яндекс.Новости?
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