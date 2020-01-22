Энергетика
РБКСанкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти
Средняя цена российской нефти Urals в 2019 году снизилась на 8,8%, до $63,8 за баррель. Физические поставки в США выросли в 3,1 раза — с 1,38 млн т до 4,28 млн т. В стоимостном выражении экспорт нефти в Америку увеличился с $0,74 млрд до $1,95 млрд.
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с чего всё началось
Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.РБКвчера в 16:00
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