Экономика
СаминвесторСанкции США против ОФЗ ударят по развивающимся рынкам
Сегодня, 26 февраля 2020 года, стало известно, что возможные санкции США против российского государственного долга ударят по развивающимся рынкам, иностранным банкам в России и международной торговле. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оценку Института международных финансов.
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Политика
В ЕР прокомментировали сообщения о смене лидера и названия партии
Накануне СМИ сообщили, что в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" объединится с коалицией "Общероссийский народный фронт", из названия ЕР уберут первое слово, а вместо руководителя партии введут должности трех сопредседателей.
Происшествия
В Сочи двоих детей унесло течением реки в море
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших нападения в Саратове подростков
Федеральная служба безопасности задержала двух подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в Саратове.
Политика
Голосовать по поправкам в Конституцию намерены 66% россиян
Порядка 66% россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% из них точно примут, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Политика
Сурков рассказал о своем уходе с поста помощника президента
Владислав Сурков назвал причину ухода с поста помощника президента РФ после почти семи лет службы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Музыка
Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»
РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
Политика
Путин возмутился призывами убивать детей росгвардейцев
СК считает, что Синица опубликовал призыв расправляться над детьми «доблестных защитников правопорядка», в том числе сотрудников Росгвардии, подавивших несанкционированную акцию 27 июля, и высказал угрозы в адрес «неограниченного круга лиц».
Космос
Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде
Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
Происшествия
Лидером по относительному числу ДТП стала Тыва
Меньше всего аварий с пострадавшими в 2019 году зафиксировано в Чеченской Республике (76 ДТП на 100 тыс. машин), Чукотском автономном округе, Свердловской области, Республике Ингушетия, Ростовской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Московской области, Новосибирской области, Томской области и Республике Дагестан — менее 200 ДТП с пострадавшими.
Технологии
Крупное обновление Windows 10 доступно для избранных
Компания Microsoft выпустила образ диска (файл ISO) для следующего крупного обновления операционной системы Windows 10.
Общество
ФАС начала расследование рекламы про лечение коронавируса «Арбидолом»
В начале года на радиостанциях активно «крутили» рекламу, в которой говорилось, что препарат «Арбилдол — активен даже против коронавируса».
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за бывшего Водонаевой
Избранником Кати Жужи является 25-летний гонщик серии GP2 Артем Маркелов, с которым в 2015 году встречалась Алена Водонаева.
Экономика
ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей
Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Политика
Трамп продлил на год связанные с Украиной санкции против России
Американский лидер Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Здоровье
Названа опасность жары для размножения людей
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) назвали новую опасность региональных волн жары для здоровья новорожденных детей и беременных женщин.
Хоккей
Ковальчук высказался о своей ошибке в дебютном матче за «Вашингтон»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук прокомментировал свою ошибку в дебютном матче за столичный коллектив в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Энергетика
Белоруссия оценила размер компенсации за «грязную» нефть из России
Днем ранее представители России и Белоруссии подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной нефти по магистральному трубопроводу «Дружба».
Общество
Disney сменила генерального директора
Компания Disney назначила нового генерального директора, им стал Боб Чапек, сменив на этом посту Боба Айгера.
Армия и оружие
Китай создает симбиоз Су-57 и J-20
Китай намеревается изучить российский Су-57, чтобы использовать его возможности в своем J-20.
Происшествия
Ан-2 совершил вынужденно сел в Казахстане из-за проблем с двигателем
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Казахстане из-за проблем с двигателем, жертв среди 5 человек на борту нет - авиавласти РИА Новости
Общество
Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки китайских граждан в транспорте
Посольство Китая обратилось с письмом к московским властям, в котором попросило прекратить проверки китайских граждан в столичном общественном транспорте.
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
Гаджеты
В 2020 году возрождённым телефоном станет Nokia 5310 XpressMusic
В этом году тоже ожидается одна из возрожденных легенд, и судя по всему это будет Nokia 5310 XpressMusic.
Общество
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Шоу-бизнес
«Самая красивая женщина в мире» сделала селфи топлес
Американская супермодель, признанная самой красивой женщиной в мире, сделала два откровенных селфи в перерывах между расслабляющими процедурами.
Общество
Иностранцы пожаловались Путину на российскую таможню
Иностранцы-участники российского рынка автомобильных грузоперевозок пожаловались президенту Владимиру Путину на российскую таможню, пишет «Коммерсантъ».