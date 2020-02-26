Экономика

СаминвесторСаминвесторСанкции США против ОФЗ ударят по развивающимся рынкам

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Сегодня, 26 февраля 2020 года, стало известно, что возможные санкции США против российского государственного долга ударят по развивающимся рынкам, иностранным банкам в России и международной торговле. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оценку Института международных финансов.
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Санкции США против ОФЗ ударят по развивающимся рынкам

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