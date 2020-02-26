Экономика
СаминвесторСанкции США против ОФЗ ударят по развивающимся рынкам
Сегодня, 26 февраля 2020 года, стало известно, что возможные санкции США против российского государственного долга ударят по развивающимся рынкам, иностранным банкам в России и международной торговле. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оценку Института международных финансов.
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Хоккей
Панарин установил рекорд НХЛ для дебютантов клубов в XXI веке
Политика
Условие завершения конфликта на Украине назвали в Госдуме
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что разрешить конфликт в Донбассе получится после того, как на Украине «уничтожат» проявления национализма.
Происшествия
Авиация МЧС начала поиски унесенных в море детей в Сочи
Вертолет МЧС России приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море в Сочи.
Авто
Представлен новый Volkswagen Polo для России
Новый Polo стал первой моделью в России с новым логотипом Volkswagen.
Гаджеты
TSMC расширяет штат для освоения новых техпроцессов
Ещё 10 % уйдут на освоение продвинутых технологий упаковки полупроводниковых кристаллов, а оставшиеся 10 % помогут усовершенствовать специализированные техпроцессы.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не посещать три страны из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Футбол
Евро-2020 могут отменить из-за коронавируса
Вице-президент УЕФА Микеле Ува заявил, что чемпионат Европы-2020 может быть перенесен или отменен если ситуация с новым коронавирусом ухудшится, передает Rai Radio 1 Sport.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Хоккей
Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»
Путешествия
Спрос на поездки в Италию упал на треть из-за коронавируса
Российские туристы отказываются от путевок в Италию из-за коронавируса.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера досрочно выпустили из колонии
Суд освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, который в 2017 году был осужден на восемь лет лишения свободы за хищение 2,2 млрд рублей при закупке электронных браслетов для ведомства.
Футбол
Сборная России начнет подготовку к контрольным матчам 22 марта
Сборная России по футболу начнет подготовку к контрольным матчам перед чемпионатом Европы-2020 с командами Швеции и Молдавии 22 марта в Новогорске, сообщается в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.
Общество
Врачи назвали идеальную начинку для блинов на Масленицу
Футбол
Новичок «Сочи» Рами: был второй вариант из России
Новичок футбольного клуба "Сочи" Адиль Рами заявил, что у него было предложение от другой команды из России.
Общество
Назначен вице-мэр Челябинска по экономике и инвестициям
Заместителем главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям назначен Олег Извеков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Общество
В пособии на детей мамам России стали отказывать... из-за самого пособия
В пособии на детей мамам России стали отказывать из-за самого пособия.
Гаджеты
Первые тесты мобильных GeForce RTX Super: заметна ощутимая разница в производительности
В свою очередь в базе бенчмарка 3DMark Time Spy источник обнаружил запись о тестировании ноутбука HP Omen на процессоре Intel Core i9-10880H с видеокартой GeForce RTX 2070 Super.
Кино
Netflix начал показывать топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию, которая представит пользователям самые популярные проекты.
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Экономика
Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключались с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.
Общество
Скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
Общество
Автоперевозчики пожаловались Путину на злоупотребления таможни
Перевозчики пожаловались на ФТС в своем письме президенту России Владимиру Путину.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
Названы способы улучшения образа России за рубежом
Российский совет по международным делам представил доклад "10 шагов на пути к эффективной публичной дипломатии России", где назвал необходимые шаги для улучшения имиджа российского государства в глазах других стран, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
СМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера
Партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" ОНФ, сменит название, избавившись от слова "единая", а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя.
Политика
Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма
Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
Общество
Сбербанк создаст конкурента «Яндекс.Авто»
Вместе с топ-менеджером в Сбербанк перешла практически вся команда «Яндекс.Авто», выяснил «Коммерсантъ».
Армия и оружие
Шойгу проверил, как в Пермском крае создают высокоточное оружие
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Пермский край проверил исполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа расположенными в регионе предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Технологии
Под угрозой оказались личные данные пользователей iPhone
В iPad, iPhone удалось обнаружить уязвимость, которая открывает доступ к информации, скопированной в буфер обмена данными.