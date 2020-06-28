Политика
Lenta.ruСанкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза. По его словам, очередные санкции, направленные против проекта, станут новым витком энергетической войны между Россией и США.
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Шоу-бизнес
Шнуров написал стих об избиении Собчак в монастыре
Газета.Ru 11:21
Футбол
Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 15:36
Политика
Дуда не смог победить в первом туре выборов президента Польши
Второй тур выборов президента состоится 12 июля. 28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов, в нем участвовали 11 кандидатов.
Известия 15:10
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Общество
Подсчитано число оставшихся в России после ЧМ-2018 иностранцев
Из России после чемпионата мира по футболу 2018 года не вернулись на родину более двух тысяч иностранных болельщиков.
Lenta.ru 15:38
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Здоровье
В Москву вернулись врачи, помогавшие Камчатке бороться с коронавирусом
В Москву вернулась первая бригада врачей, отправленных на Камчатку помогать местным коллегам бороться с коронавирусом.
ТВ Центр 06:26
Общество
Starbucks приостановит размещение рекламы во всех социальных сетях
Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленного Facebook.
РИА Новости 13:53
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
Наука
Теоретики обосновали новый предел квантования секунды
Физики-теоретики из Университета штата Пенсильвания: Гарретт Вендель, Луис Мартинес и Мартин Божовальд полагают, что предел квантования единицы времени — это 10-33 секунды.
Популярная механика вчера в 08:37
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Газета Metro 07:36
Шоу-бизнес
49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку
Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере.
Вокруг ТВ 11:06
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Футбол
«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии
"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ньюкасл" и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 15:32
Культура
Работали в ночь, никто не пикнул. Как готовили концерт на Мамаевом кургане
Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев сказал журналистам, что для него этот концерт был особенным.
ИА Красная Весна 16:06
Общество
Пенсионеры получат деньги на несколько походов в магазин
Размер выплаты составляет 1 тысячу рублей, которую можно потратить, например, на несколько походов в продуктовый магазин.
Primpress.ru 15:30
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей 11:56
Авто
На продажу выставили редчайшую Волгу за 1,5 млн рублей
На портале Auto.ru выставлена на продажу очень редкая модификация «Волги» - ГАЗ-3111.
Тарантас Ньюс вчера в 12:11
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 03:26
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 11:29
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Германия готова принять санкции против США в ответ на ограничения по «Северному потоку-2», пишет Bloomberg.
ToDay News Ufa 08:41
Технологии
Приложение Android Auto загрузили более 500 млн пользователей
Цифровая платформа Google Play зафиксировала очередное достижение: с нее было скачано приложение Android Auto более полумиллиарда раз.
Goroday.ru 16:02
Общество
В российских школах внедрят цифровую образовательную среду
В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной системы, сообщает Российская газета.
Первый Тульский 12:45
Происшествия
Пропавшую под Тулой школьницу нашли погибшей
"Примерно в 21 час 40 минут 28 июня в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района Тульской области обнаружено тело 13-летней девочки, пропавшей три дня назад", - говорится в сообщении.
ТАСС 15:38
Политика
Советник Джонсона по нацбезопасности Марк Седвилл ушел в отставку
Советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по национальной безопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл ушел в отставку.
РБК 14:33
Футбол
Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес завершил карьеру
Бывший нападающий сборной Германии Марио Гомес решил завершить карьеру.
Вести.Ru 14:55
Гаджеты
Apple перестанет комплектовать новые iPhone зарядными устройствами
По данным авторитетного инсайдера Минг-Чи Куо, новые смартфоны iPhone не будут комплектоваться зарядными устройствами.
Газета DAILY 15:43
Политика
Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15