Политика

Lenta.ruLenta.ruСанкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными

Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза. По его словам, очередные санкции, направленные против проекта, станут новым витком энергетической войны между Россией и США.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
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