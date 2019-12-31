США опоздали на год с введением санкций против газопровода «Северный поток-2» и уже не смогут помешать его строительству, считает американское издание Forbes. В публикации отмечается, что «Северный поток-2» всегда «был пощечиной для Украины».

Санкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год

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