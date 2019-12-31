Политика
Lenta.ruСанкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год
США опоздали на год с введением санкций против газопровода «Северный поток-2» и уже не смогут помешать его строительству, считает американское издание Forbes. В публикации отмечается, что «Северный поток-2» всегда «был пощечиной для Украины».
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Здоровье
Петербургский Роспотребнадзор напомнил об опасности жарких стран
В Роспотребнадзоре Петербурга напомнили, что выезд в жаркие страны небезопасен.
Энергетика
В «Нафтогазе» назвали компромиссом соглашение по транзиту газа
Подписанные 30 декабря соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом» по транзиту российского газа являются результатом приемлемого компромисса, говорится на сайте «Нафтогаза».
Футбол
«Челси» не может договориться с Абрахамом по новому контракту
«Челси» хочет договориться с нападающим Тэмми Абрахамом по новому контракту, однако переговоры зашли в тупик.
Гаджеты
Realme X50 оказался полным аналогом Redmi K30 5G
В Сети опубликована информация о новом смартфоне Realme X50. Мобильный телефон от китайского бренда оказался полным аналогом Redmi K30 5G.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Футбол
«Ювентус» хочет подписать нападающего «Аталанты»
«Ювентус» нацелился на нападающего «Аталанты» Деяна Кулушевски. Туринский клуб хочет подписать с футболистом контракт до 2024 года.
Политика
Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа
Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Общество
В ЛНР обнаружили следы пыток у выданных Киевом пленных
Медики Луганской народной республики констатировали последствия сильнейшего физического и психологического давления на пленных, выданных днем ранее Киевом.
Армия и оружие
Гутерреш и Помпео обсудили удары США по объектам ополчения в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили удары американских ВВС по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Происшествия
В Челябинской области взорвалась АЗС
В городе Сатка Челябинской области произошел взрыв газовой автозаправочной станции. Об этом в социальных сетях сообщают жители города.
Космос
Как Украина планирует строить сверхтяжёлые ракеты-носители
Конструкторское бюро Украины «Южное» ведёт проектные работы по созданию целой линейки перспективных космических ракет-носителей сверхтяжёлого класса Mayak.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира-2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Политика
В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию
30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Футбол
Роналду стал лучшим футболистом 2019-го по версии Globe Soccer Awards
Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", получил престижную награду за выдающиеся достижения в футболе Globe Soccer Awards в 2019 году.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Происшествия
В Барселоне произошел взрыв в церкви. Пострадали 14 человек
Традиционный каталонский фестиваль, который начинается 30 декабря, в этот год был омрачен взрывом в одной из церквей.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в ноябре снизилась до 9,19%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта - до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro сможет полностью заряжаться за 35 минут
Кино
Греф порассуждал о будущем кино
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Авто
Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили
В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Общество
На дачу Медведева завезли тонны снега
Спорт
ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ответила на открытое письмо в адрес организации от российских спортсменов Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова.
Политика
Путин поздравил зарубежных лидеров с наступающим Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров зарубежных стран и правительств, а также руководителей международных организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
Спорт
AIPS признала Месси лучшим спортсменом года
Шоу-бизнес