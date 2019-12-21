Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.

Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

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