Политика
Газета.RuСанкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу
Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
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Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Происшествия
В центре Москвы началась стрельба у здания ФСБ
По данным агентства, стрельба ведется у дома № 12 на улице Большая Лубянка.
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Происшествия
Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области
Грузовик Daf врезался в пять автомобилей на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах от отца Фриске
После критики в адрес сестры покойной Жанны Фриске продюсеру Иосифу Пригожин стали поступать сообщения с угрозами.
Экономика
В России упали продажи мандаринов
В России продажи мандаринов в декабре 2019 года (с 1-го по 16-е число) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 15 процентов.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» выиграть у «Нью-Джерси»
Бекстрем, проводивший 900-й матч с Овечкиным, отличился в юбилейной встрече дважды.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Происшествия
Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта
Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Гаджеты
Apple заработала две трети всей прибыли рынка смартфонов в 2019 году
За третий квартал 2019 года "яблочники" заработали порядка 66 процентов от общемировой прибыли. Их доход составил 7,9 миллиарда долларов.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк
Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
Футбол
Скончался чемпион СССР в составе ЦСКА Пшеничников
Политика
Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Происшествия
Во Владимирской области три человека погибли в ДТП
Транспорт
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
Общество
Белоруссия в 2020 году купит у России около 20 млрд кубометров газа
Белоруссия и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни.
Единоборства
Дебютный бой Барнетта в Bellator отменен
Происшествия
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Общество
Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год
Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Технологии
СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников
Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных.
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Политика
WP узнала об отказе Белого дома выделить срочную помощь Украине
Как отмечает WP, Белый дом отказался выделить Киеву военную помощь на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Происшествия
В Карибском море столкнулись два круизных лайнера
У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.
Происшествия