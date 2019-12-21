Политика

Газета.RuГазета.RuСанкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
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Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

Газета.Ruвчера в 22:33

Санкции против строительства «Северного потока-2» вступают в силу немедленно

Интерфаксвчера в 22:59

Санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» вступили в силу

РБКвчера в 22:44

США потребовали остановить работы по «Северному потоку-2»

Российская газета00:20

Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 22:24

Санкции США против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока» вступили в силу

ТАССвчера в 22:23

Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу

РИА Новостивчера в 22:14
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Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском вчера в 01:16
Происшествия

В центре Москвы началась стрельба у здания ФСБ

По данным агентства, стрельба ведется у дома № 12 на улице Большая Лубянка.
Российская газета 19 декабря в 10:47
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Происшествия

Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области

Грузовик Daf врезался в пять автомобилей на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
ТАСС 00:11
Экономика

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Lenta.ru вчера в 18:35
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах от отца Фриске

После критики в адрес сестры покойной Жанны Фриске продюсеру Иосифу Пригожин стали поступать сообщения с угрозами.
Газета Кемерова вчера в 23:12
Экономика

В России упали продажи мандаринов

В России продажи мандаринов в декабре 2019 года (с 1-го по 16-е число) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 15 процентов.
ФедералПресс 00:49
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» выиграть у «Нью-Джерси»

Бекстрем, проводивший 900-й матч с Овечкиным, отличился в юбилейной встрече дважды.
Вести.Ru вчера в 21:44
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru вчера в 09:45
Происшествия

Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта

Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ТАСС 00:20
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru вчера в 14:46
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru 19 декабря в 08:56
Происшествия

Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Эхо Москвы вчера в 12:30
Гаджеты

Apple заработала две трети всей прибыли рынка смартфонов в 2019 году

За третий квартал 2019 года "яблочники" заработали порядка 66 процентов от общемировой прибыли. Их доход составил 7,9 миллиарда долларов.
Народные новости вчера в 19:15
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк

Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
РИА Новости вчера в 07:24
Футбол

Скончался чемпион СССР в составе ЦСКА Пшеничников

Газета.Ru вчера в 15:35
Политика

Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 23:36
Происшествия

Во Владимирской области три человека погибли в ДТП

РИА Новости 00:34
Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
РИА Новости 19 декабря в 07:03
Общество

Белоруссия в 2020 году купит у России около 20 млрд кубометров газа

Белоруссия и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни.
RT на русском вчера в 08:57
Единоборства

Дебютный бой Барнетта в Bellator отменен

Матч ТВ вчера в 23:59
Происшествия

Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области

Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Интерфакс вчера в 23:48
Общество

Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год

Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
Известия вчера в 20:49
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Технологии

СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников

Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных.
РБК вчера в 16:13
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета вчера в 14:15
Политика

WP узнала об отказе Белого дома выделить срочную помощь Украине

Как отмечает WP, Белый дом отказался выделить Киеву военную помощь на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК вчера в 23:52
Происшествия

В Карибском море столкнулись два круизных лайнера

У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне

Lenta.ru вчера в 22:11
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