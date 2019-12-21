21 декабря президент США Дональд Трамп подписал обороныый бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против России. Компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб "Северного потока – 2", ранее приостановила работу над строительством до получения разъяснений от американского правительства.

Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

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