Политика
Газета.RuСанкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал обороныый бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против России. Компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб "Северного потока – 2", ранее приостановила работу над строительством до получения разъяснений от американского правительства.
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Политика
В Германии отреагировали на санкции США против «Северного потока-2»
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год с санкциями против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов».
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
Политика
Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту
«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.
Политика
Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью
Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Космос
Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки
Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
Биатлон
Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла
Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.
Общество
Онкобольницу №1 передадут Центру паллиативной помощи депздрава Москвы
Глава Центра Нюта Федермессер пишет у себя в ФБ, что в двух корпусах больницы в Щипковском переулке будет организован сестринский уход за нуждающимися.
Шоу-бизнес
Дана Борисова сдала анализы на наркотики
Борисова с самого начала была уверена, что анализ не выявит никаких следов наркотиков.
Происшествия
СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково
Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории
СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Армия и оружие
Россия в два шага разрушила многолетние военные планы США
Россия разрушила многолетние военные планы США своими действиями по обеспечению безопасности.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева наслаждается свободным временем с мужем и дочкой
Накануне Брежнева красноречиво ответила скептикам, считающим, что у неё с мужем действительно возникли серьезные проблемы в отношениях.
Кино
В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Происшествия
В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера
Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Общество
На Чукотке заработала плавучая АЭС «Академик Ломоносов»
Армия и оружие
Тестирование С-400 в Турции вызвало негодование США
Пересечением «красной линии» назвал учения Турции по обнаружению истребителей четвертого поколения F-16 с помощью российских радаров С-400 американский сенатор Крис Ван Холлен.
Футбол
Байрамян из «Ростова» = позитив. Вырос в деревне, после свадьбы жил с родителями, ходит в театры и поедет в отпуск на поезде
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Армия и оружие
Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
В России завершились госиспытания комплекса ПВО "Гибка-С", который предназначен для сухопутных войск.
Общество
ГИБДД может получить право проверять водителей на алкоголь без понятых
Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства, ГИБДД сможет проводить предварительные проверки автомобилистов на алкоголь и наркотики с помощью экспресс-теста.
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Происшествия
Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве
Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.