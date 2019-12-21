Политика

Газета.RuГазета.RuСанкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал обороныый бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против России. Компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб "Северного потока – 2", ранее приостановила работу над строительством до получения разъяснений от американского правительства.
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Санкции против газопровода «Северный поток-2» вступают в силу немедленно

Эхо Москвы01:30

Санкции США против «Северного потока — 2» вступили в силу

Ведомости02:30

Санкции против «Северного потока-2» вступили в силу

РБКвчера в 22:44

За что США вводили санкции в отношении России с 2014 года

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Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 22:24

США потребовали остановить работы по «Северному потоку-2»

Российская газета00:20

Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу

РИА Новостивчера в 22:14
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Политика

В Германии отреагировали на санкции США против «Северного потока-2»

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год с санкциями против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 02:46
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Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов».
REGNUM вчера в 23:48
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РБК вчера в 16:25
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«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.
РБК вчера в 18:17
Политика

Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью

Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Народные новости вчера в 17:17
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Маск пожелал не долетевшему до МКС кораблю Starliner удачной посадки

Глава корпорации SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки и скорейшего восстановления кораблю Starliner компании Boeing, который не смог 20 декабря выйти на плановую орбиту для стыковки с МКС.
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Опубликован трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

Газета.Ru вчера в 05:37
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Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла

Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.
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Общество

Онкобольницу №1 передадут Центру паллиативной помощи депздрава Москвы

Глава Центра Нюта Федермессер пишет у себя в ФБ, что в двух корпусах больницы в Щипковском переулке будет организован сестринский уход за нуждающимися.
Эхо Москвы 19 декабря в 21:09
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StarHit.ru 03:00
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СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
РБК 03:49
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Коммерсантъ вчера в 10:35
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета вчера в 00:21
Армия и оружие

Россия в два шага разрушила многолетние военные планы США

Россия разрушила многолетние военные планы США своими действиями по обеспечению безопасности.
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Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева наслаждается свободным временем с мужем и дочкой

Накануне Брежнева красноречиво ответила скептикам, считающим, что у неё с мужем действительно возникли серьезные проблемы в отношениях.
Bimru.ru вчера в 08:50
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В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
Evo-rus.com вчера в 14:47
Происшествия

В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
РИА Новости вчера в 13:09
Происшествия

Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Эхо Москвы вчера в 12:30
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Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ вчера в 03:39
Общество

На Чукотке заработала плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

Газета.Ru 19 декабря в 05:34
Армия и оружие

Тестирование С-400 в Турции вызвало негодование США

Пересечением «красной линии» назвал учения Турции по обнаружению истребителей четвертого поколения F-16 с помощью российских радаров С-400 американский сенатор Крис Ван Холлен.
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Байрамян из «Ростова» = позитив. Вырос в деревне, после свадьбы жил с родителями, ходит в театры и поедет в отпуск на поезде

Sports.ru вчера в 03:34
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Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости вчера в 23:12
Армия и оружие

Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

В России завершились госиспытания комплекса ПВО "Гибка-С", который предназначен для сухопутных войск.
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ГИБДД может получить право проверять водителей на алкоголь без понятых

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства, ГИБДД сможет проводить предварительные проверки автомобилистов на алкоголь и наркотики с помощью экспресс-теста.
Газета.Ru вчера в 01:42
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
Происшествия

Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве

Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Интерфакс 03:11
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