Экономика

ВедомостиВедомостиСанкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.
Коммерсантъвчера в 11:50

Подробнее о событии

Санкции США против «дочек» COSCO наносят «НОВАТЭКу» непреднамеренный ущерб

Finam.Ru06:20

США ввели санкции против китайской Cosco: может быть негативно для акций «Новатэка»

ПРАЙМ03:50

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Коммерсантъвчера в 11:50

В «НОВАТЭКе» заверили, что санкции США не повлияют на работу «Ямал СПГ»

Интерфаксвчера в 14:56

Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США

РБКвчера в 14:18

Санкции США ударили по владельцу танкеров «Ямал СПГ»

URA.Ruвчера в 14:13

Санкции ударили по «Новатэку» с неожиданной стороны

Ведомостивчера в 16:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Интернет

Облачный сервис Windows Virtual Desktop доступен для пользователей

Для пользователей Windows 7 есть бонус до 2023 года обновления будут бесплатными.
ГЛАС.RU 13:44
Политика

Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Армия и оружие

КНДР снова запустила неопознанные снаряды в направлении Японского моря

Северная Корея утром 2 октября произвела очередной пуск снарядов в сторону Японского моря, их тип, дальность и максимальная высота полета пока не установлены, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).
Интерфакс 19:16
Единоборства

Озвучены гонорары Александра Емельяненко и Михаила Кокляева за бой

По неофициальной информации, Михаил Кокляев за бой с Александром Емельяненко получит 80 тысяч долларов, а гонорар его соперника составит в два раза большую сумму.
FightTime.ru вчера в 16:56
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Общество

Самой популярной песней в России оказался украинский хит

Lenta.ru 08:25
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 06:18
Общество

В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
РБК 16:41
Экономика

Украина откажется от мелких монет 1 октября

Монеты номиналом одна, две и пять копеек изымут из оборота 1 октября, сообщил Национальный банк Украины 30 сентября.
Политика Сегодня вчера в 08:35
Технологии

«ВКонтакте» запустит свою образовательную платформу

"ВКонтакте" объявила о создании образовательной платформы, где любой желающий сможет бесплатно размещать свои курсы.
ТАСС 06:18
Футбол

Слуцкий показал «обычное голландское утро» и стал любимцем фанатов

Lenta.ru 11:47
Технологии

Срок действия антипиратского меморандума истек

Срок действия подписанного в ноябре 2018 года антипиратского меморандума истек в понедельник, 30 сентября, подтвердили опрошенные РБК топ-менеджеры компаний, подписавших документ.
РБК вчера в 17:00
Энергетика

Эквадор планирует выйти из ОПЕК в 2020 году

Эквадор объявил о планах покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января из-за проблем с бюджетной устойчивостью.
Коммерсантъ 19:22
Футбол

«Бавария» разгромила «Тоттенхэм», забив 7 мячей в Лондоне

Мойка78 18:08
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика

Валуев не намерен слушать Грету Тунберг в Госдуме

Народные новости 05:24
Экономика

Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Спорт

Михаил Акименко: «Постараюсь огорчить эмира Катара»

Матч ТВ 12:32
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 18:25
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Наука

Определена сила укуса тираннозавра

Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.
МедиаПоток вчера в 13:01
Гаджеты

Обнулить все подписки на Android стало возможно одним кликом

Владельцы смартфонов на Android получили возможность одним касанием обнулять все подписки в Google Play.
Телеканал 360° вчера в 13:14
Наука

Опровергнута связь рака с мясом

Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru 10:48
Здоровье

Тюменцам расскажут о профилактике гриппа и ОРВИ

Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ пройдет с 1 по 16 октября, сообщает региональная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Тюменская линия вчера в 07:43
Культура

Михаил Галустян стал ведущим на канале СТС

Ведомости 11:47
Экономика

На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на части смартфонов

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.
Газета.Ru 08:14
Политика

Литва вслед за Украиной объявила ПАСЕ бойкот из-за России

Литовские депутаты Эммануэлис Зингерис и Симмонас Гентвилас отказались участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения российской делегации в организацию.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Политика

Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров

Сотрудник РИА «Новости» Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда 15:20
Экономика

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 14:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное