Экономика
ВедомостиСанкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.Коммерсантъвчера в 11:50
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ГЛАС.RU 13:44
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Армия и оружие
КНДР снова запустила неопознанные снаряды в направлении Японского моря
Северная Корея утром 2 октября произвела очередной пуск снарядов в сторону Японского моря, их тип, дальность и максимальная высота полета пока не установлены, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).
Интерфакс 19:16
Единоборства
Озвучены гонорары Александра Емельяненко и Михаила Кокляева за бой
По неофициальной информации, Михаил Кокляев за бой с Александром Емельяненко получит 80 тысяч долларов, а гонорар его соперника составит в два раза большую сумму.
FightTime.ru вчера в 16:56
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
РБК 16:41
Экономика
Украина откажется от мелких монет 1 октября
Монеты номиналом одна, две и пять копеек изымут из оборота 1 октября, сообщил Национальный банк Украины 30 сентября.
Политика Сегодня вчера в 08:35
Технологии
«ВКонтакте» запустит свою образовательную платформу
"ВКонтакте" объявила о создании образовательной платформы, где любой желающий сможет бесплатно размещать свои курсы.
ТАСС 06:18
Технологии
Срок действия антипиратского меморандума истек
Срок действия подписанного в ноябре 2018 года антипиратского меморандума истек в понедельник, 30 сентября, подтвердили опрошенные РБК топ-менеджеры компаний, подписавших документ.
РБК вчера в 17:00
Энергетика
Эквадор планирует выйти из ОПЕК в 2020 году
Эквадор объявил о планах покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января из-за проблем с бюджетной устойчивостью.
Коммерсантъ 19:22
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика
Валуев не намерен слушать Грету Тунберг в Госдуме
Народные новости 05:24
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 18:25
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Наука
Определена сила укуса тираннозавра
Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.
МедиаПоток вчера в 13:01
Гаджеты
Обнулить все подписки на Android стало возможно одним кликом
Владельцы смартфонов на Android получили возможность одним касанием обнулять все подписки в Google Play.
Телеканал 360° вчера в 13:14
Наука
Опровергнута связь рака с мясом
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru 10:48
Здоровье
Тюменцам расскажут о профилактике гриппа и ОРВИ
Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ пройдет с 1 по 16 октября, сообщает региональная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Тюменская линия вчера в 07:43
Культура
Михаил Галустян стал ведущим на канале СТС
Ведомости 11:47
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части смартфонов
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.
Газета.Ru 08:14
Политика
Литва вслед за Украиной объявила ПАСЕ бойкот из-за России
Литовские депутаты Эммануэлис Зингерис и Симмонас Гентвилас отказались участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения российской делегации в организацию.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Политика
Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров
Сотрудник РИА «Новости» Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда 15:20
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 14:47