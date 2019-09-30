Экономика

ВедомостиВедомостиСанкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.
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Санкции США ударили по владельцу танкеров «Ямал СПГ»

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Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США

РБКвчера в 14:18

США ввели санкции против китайской Cosco: может быть негативно для акций «Новатэка»

ПРАЙМ03:50

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Коммерсантъвчера в 11:50
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Минздрав Башкирии опубликовал проект распоряжения правительства, согласно которому в республике объединят несколько медицинских учреждений.
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Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

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В Крыму дан старт Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне.
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Врачи назвали первые симптомы рака печени

Три первых симптома появления раковой опухоли в печени человека обозначили врачи-онкологи из Великобритании.
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В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом

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По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
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В Белгороде заработает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

В Белгороде заработает горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
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Обнулить все подписки на Android стало возможно одним кликом

Владельцы смартфонов на Android получили возможность одним касанием обнулять все подписки в Google Play.
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Украина подписала «формулу Штайнмайера»

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Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети

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Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума

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