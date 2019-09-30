Экономика

ВедомостиВедомостиСанкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.
Коммерсантъвчера в 11:50

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Санкции США против «дочек» COSCO наносят «НОВАТЭКу» непреднамеренный ущерб

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США ввели санкции против китайской Cosco: может быть негативно для акций «Новатэка»

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РБКвчера в 14:18

Санкции США ударили по владельцу танкеров «Ямал СПГ»

URA.Ruвчера в 14:13

Санкции ударили по «Новатэку» с неожиданной стороны

Ведомостивчера в 16:39
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 23:11, Ашберн
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Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 «Кукурузнику» планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
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Украина подписала «формулу Штайнмайера»

1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
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Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

В работе социальной сети Facebook произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
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Во Владивостоке кондуктор трамвая скончалась после нападения мужчины.
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Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
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Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
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Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
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Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ

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«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК

Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
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ЦБ назвал основные проблемы российского банковского сектора

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В Петербурге отметили 25-летие «ГАЗели»

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Почему Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров

Сотрудник РИА Новости Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
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Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника

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Треть россиян старше 55 лет являются активными пользователями интернета, который им необходим чаще всего для общения в соцсетях и мессенджерах, а также для поиска нужной информации.
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Как работают Яндекс.Новости?
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