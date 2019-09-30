Экономика
ВедомостиСанкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Политика
Путин прилетел на саммит ЕАЭС в Ереване
Слово и Дело вчера в 07:06
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Политика
В ДНР и ЛНР оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Дейнего отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» является, скорее, символическим шагом, однако дает возможности готовить политическую основу для прекращения конфликта.
REGNUM 01:36
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Наука
Ученые выяснили, кто живет дольше: вегетарианцы или мясоеды
Московский Комсомолец вчера в 23:03
Футбол
Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста
Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.
RT на русском 08:32
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Армия и оружие
Невидимость преувеличена: немецкий пассивный радар засек F-35
Невидимость американского истребителя F-35 оказалась под сомнением из-за пассивного радара германской фирмы Hensoldt.
Российская газета вчера в 05:36
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Здоровье
Онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений для того, чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
RT на русском 09:30
Футбол
Маркизио завтра объявит о завершении карьеры
Sports.ru 06:10
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Авто
Кроссоверы BMW X5 M и X6 M дебютировали одновременно
У базовых версий BMW X5 M и X6 M двигатель выдает 600 л.с. и 750 Нм — на 25 сил больше, чем у прежних моделей, хотя крутящий момент не изменился.
Авторевю 08:15
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Srnsk вчера в 16:27
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Гаджеты
В России стартовали продажи бюджетного телефона Nokia 2720
Бюджетный мобильный телефон Nokia 2720 появился на рынке. В России официально стартовали продажи данного кнопочного устройства.
Территория новостей 10:02
Политика
В Совфеде осудили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Говоря о вмешательстве во внутренние дела России, члены Совфеда имеют в виду призывы двух американских сенаторов к введению санкций против отдельных чиновников.
Газета.Ru 10:16
Футбол
Соболев заявил, что не собирается переходить в ЦСКА или «Зенит»
Нападающий Крыльев Советов Александр Соболев отказался от трансфера в московский ЦСКА или Зенит.
Советский спорт 07:41
Театры
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
ТАСС вчера в 10:11
Политика
Путин предупредил Зеленского о «тяжелом наследии»
Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят «большие вызовы», так как предыдущее руководство страны оставило ему «тяжелое наследие».
Известия 09:45
Политика
Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки»
Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.
ФАН 04:38
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Политика
Союз журналистов Москвы ответил на жалобу о побоях на курсах репортеров
Во вторник Павлов на своей странице в Facebook сообщил, что во время курсов «Бастион» подвергся «побоям и самым разнообразным издевательствам и унижениям».
РБК 09:44
Здоровье
Врач назвала продукты, которые следует исключить из рациона
Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в беседе с RT дала советы по правильному питанию.
РИА Новости 09:37
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Футбол
«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
RT на русском 11:12
Происшествия
Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой
Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.
Lenta.ru 04:15
Шоу-бизнес
Миллиардерша Кайли Дженнер рассталась с отцом своей дочери
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались. О разрыве отношений одной из самых популярных пар инстаграма сообщает портал TMZ.
Газета.Ru 09:46