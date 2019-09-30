Экономика
ВедомостиСанкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.Коммерсантъвчера в 11:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Дроны против саудитов, санкции против Ирана помогают США продать свою нефть
Красная весна29 сентября в 10:13
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Политика
Интервью «Мисс Украина 2019» не вышло в эфир из-за русского языка
Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».
REGNUM вчера в 20:09
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Политика
Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией
Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 02:02
Недвижимость
Крупнейшие российские банки снизили ставки по ипотеке
Эксперты предсказывают увеличение спроса на ипотечные кредиты в конце года Крупнейшие российские банки решили снизить ставки по ипотеке.
Мой город Чебоксары 02:33
Гаджеты
В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone
БИЗНЕС Online вчера в 01:42
Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Спорт
Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Экономика
Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ
Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
РБК вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Общество
Москва достигла «барического дна»
Lenta.ru 02:21
Политика
Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского
Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 21:14
Здоровье
В Кремле прокомментировали угрозы онкологов центра Блохина уволиться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал конфликт медиков с руководством и их заявление, отметив, что «это обращение видят и слышат в Минздраве» и что «Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации».
Дождь вчера в 10:00
Кино
Вышел тизер четвёртого сезона сериала «Очень странные дела»
Стриминговый видеосервис Netflix опубликовал на своём YouTube-канале первый официальный тизер четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» (Watch Stranger Things).
Профиль 01:16
Политика
Пушков оценил возможность переноса штаб-квартиры ООН из США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка после скандала с визами.
iReactor вчера в 22:31
Футбол
Кураньи уверен, что Тедеско поможет «Спартаку»
Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» прокомментировал новость о том, что Доменико Тедеско может стать главным тренером «Спартака».
Спорт-Экспресс 02:22
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал лицо дочери в передаче «Секрет на миллион»
В студии артист впервые показал лицо своей дочери.
OAnews вчера в 04:47
Армия и оружие
Опубликовано фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером
Интерес пользователей Сети вызвали новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, на подвеске под левым крылом которого заметили неизвестный подвесной контейнер.
Взгляд.ру 03:06
Экономика
Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян
Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика
МИД России разочарован реакцией стран НАТО на мораторий по РСМД
В МИД России не видят готовности государств, входящих в НАТО, присоединиться к инициативе российского президента Владимира Путина объявить мораторий на размещение на своей территории ракет малой и средней дальности.
REGNUM 03:07
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Шоу-бизнес
Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе
Фото: Многие считают, что Брежневу постигла судьба экс-супруги Меладзе Как сообщает издание «Пятый канал», продюсера с его подопечной связывают исключительно рабочие отношения, ни о каком романе и речи не идет.
Bimru.ru 02:27
Происшествия
Полиция Москвы подала в суд на организаторов несогласованной акции 27 июля
Симоновский суд Москвы в конце сентября зарегистрировал гражданские иски ГУМВД по Москве к организаторам несанкционированного митинга 27 июля в столице, следует из данных на сайте суда.
РИА Новости 03:00
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Авто
В сети появились рендеры новой «Оки» за 300 тысяч рублей
В оснащение современной «Оки» можно было бы включить минимальный набор опций, чтобы её цена не превышала 300 – 350 тысяч рублей.
Профиль вчера в 05:52
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Футбол
Артем Дзюба оценил вероятность своего возвращения в «Спартак»
Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба дал большое интервью на YouTube-канале «Рашен Football», в котором оценил возможность своего возвращения в «Спартак».
Петербургский дневник 01:43