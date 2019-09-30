Экономика

ВедомостиВедомостиСанкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.
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Санкции ударили по «Новатэку» с неожиданной стороны

Ведомостивчера в 16:39

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Коммерсантъвчера в 11:50

Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США

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Санкции США ударили по владельцу танкеров «Ямал СПГ»

URA.Ruвчера в 14:13

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Интерфаксвчера в 14:56

Цены на транспортировку нефти повысятся

Ореанда-Новости29 сентября в 10:34

Дроны против саудитов, санкции против Ирана помогают США продать свою нефть

Красная весна29 сентября в 10:13
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
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В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 вчера в 06:50
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Интервью «Мисс Украина 2019» не вышло в эфир из-за русского языка

Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».
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На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

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RT на русском 02:17
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Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
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Недвижимость

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Эксперты предсказывают увеличение спроса на ипотечные кредиты в конце года Крупнейшие российские банки решили снизить ставки по ипотеке.
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В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone

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Экономика

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На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
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Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Экономика

Сбербанк не успел подключиться в срок к Системе быстрых платежей ЦБ

Участниками Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка стали все системно значимые банки, кроме Сбербанка — крупные кредитные организации по закону должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года.
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Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу

Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
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Москва достигла «барического дна»

Lenta.ru 02:21
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Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 21:14
Здоровье

В Кремле прокомментировали угрозы онкологов центра Блохина уволиться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал конфликт медиков с руководством и их заявление, отметив, что «это обращение видят и слышат в Минздраве» и что «Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации».
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В Кузбассе суд признал недействительным брак с мужчиной без сознания

РБК 03:02
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Вышел тизер четвёртого сезона сериала «Очень странные дела»

Стриминговый видеосервис Netflix опубликовал на своём YouTube-канале первый официальный тизер четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» (Watch Stranger Things).
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Политика

Пушков оценил возможность переноса штаб-квартиры ООН из США

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал возможность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка после скандала с визами.
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Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» прокомментировал новость о том, что Доменико Тедеско может стать главным тренером «Спартака».
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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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В студии артист впервые показал лицо своей дочери.
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Армия и оружие

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Интерес пользователей Сети вызвали новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, на подвеске под левым крылом которого заметили неизвестный подвесной контейнер.
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Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
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Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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МИД России разочарован реакцией стран НАТО на мораторий по РСМД

В МИД России не видят готовности государств, входящих в НАТО, присоединиться к инициативе российского президента Владимира Путина объявить мораторий на размещение на своей территории ракет малой и средней дальности.
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Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

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Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе

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Полиция Москвы подала в суд на организаторов несогласованной акции 27 июля

Симоновский суд Москвы в конце сентября зарегистрировал гражданские иски ГУМВД по Москве к организаторам несанкционированного митинга 27 июля в столице, следует из данных на сайте суда.
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Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
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Российский спецназ заметили в Норвегии

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Артем Дзюба оценил вероятность своего возвращения в «Спартак»

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба дал большое интервью на YouTube-канале «Рашен Football», в котором оценил возможность своего возвращения в «Спартак».
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