Экономика
ВедомостиСанкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
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Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.Коммерсантъ11:50
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Здоровье
В России врачи призвали ограничить рекламу сладкого
Эксперты Минздрава настоятельно рекомендуют сократить количество рекламы сладкого на российских телеканалах, сообщает «РИА Новости».
SterlitamakTime.ru 08:15
Происшествия
На Сахалине девочка из дома-интерната умерла от ожогов
30 сентября в Тымовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в ЦРБ в Тымовском умерла 15-летняя девочка - воспитанница Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
АСТВ 17:42
Политика
Трамп допустил арест главы комитета конгресса по разведке
Президент США Дональд Трамп обвинил главу комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа в искажении своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Известия 09:55
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 10:19
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
В зону боевых действий в Донбассе приезжают граждане разных стран мира, чтобы воевать на стороне Украины, заявил командир формирования «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили 29 сентября в интервью телеканалу ObozTV.
REGNUM 01:53
Политика
Министр обороны Латвии назвал гордостью страны легионеров СС
Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны. Артис Пабрикс заявил, что «обязанность народа — чтить этих патриотов Латвии».
Независимая газета 28 сентября в 03:00
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Политика
Зеленский заявил, что расследования дела против Байдена не будет
Украина не станет проводить расследование деятельности американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по приказу президента США Трампа, заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский.
REGNUM 16:50
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия вчера в 00:18
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Финансы
Банки не смогут взыскивать долги, выданные закредитованным заемщикам
Банк России планирует добиться запрета на взыскание задолженности по потребительскому кредиту, если банк выдал его закредитованному заемщику.
Российская газета 03:00
Наука
Создана «умная рубашка», которая измеряет частоту дыхания
Участники эксперимента отметили, что «умные рубашки» удобны и их можно носить под обычной одеждой.
Научная Россия 09:17
Армия и оружие
Разгром ракетами ополченцев Донбасса позиций украинских военных попал на видео
В интернете появилось видео, на котором запечатлен разгром противотанковыми ракетами позиций Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в Донбассе.
Аргументы недели вчера в 09:52
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — заявил Помпео.
РБК 11:28
Авто
Какие автомобили являются самыми распространенными у молодых россиян
Автоновости дня 01:12
Авто
В России стартовал прием заказов на новый Audi Q3 с полным приводом
В целом же новый Audi Q3 40 TFSI quattro получает четыре варианта оснащения: стандартный, Advance, Design и Sport.
CarsWeek.ru 10:46
Происшествия
Подмосковные врачи борются за жизнь младенца после домашних родов
Вести Подмосковья 11:59
Армия и оружие
Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали
Политическая Экспертиза 06:17
Гаджеты
Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы
Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.
Телеканал 360° 28 сентября в 06:49
Здоровье
Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ
Прием антибиотиков при ОРВИ без назначения врача может негативно отразиться на здоровье человека.
Известия 10:58
Финансы
Подсчитан объем «серых» зарплат в России
«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.
Lenta.ru 13:10
Кино
Марина Орлова сыграет главную роль в фильме о Юлии Началовой
Актриса Марина Орлова, известная зрителям по сериалу «Барвиха», сыграет главную роль в фильме о жизни и творчестве Юлии Началовой.
Дни24 09:58
Шоу-бизнес
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой вынесла отцу «модный приговор»
Неожиданно 6-летняя девочка вынесла отцу «модный приговор».
OAnews 13:41
Футбол
Зидан рассказал о планах «Реала» на матч с «Брюгге»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что его команда сделает все, чтобы одержать победу над «Брюгге» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 08:06
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Наука
Выведена вырабатывающая псилоцибин кишечная палочка
Группа ученых из Университета Майами попыталась приспособить для этой миссии известную всем кишечную палочку (Escherichia coli).
Популярная механика 11:50