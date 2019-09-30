Экономика

ВедомостиВедомостиСанкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.
Коммерсантъ11:50

Подробнее о событии

Санкции США ударили по владельцу танкеров «Ямал СПГ»

URA.Ru14:13

В «НОВАТЭКе» заверили, что санкции США не повлияют на работу «Ямал СПГ»

Интерфакс14:56

Попадание под санкции США владельца части флота «Ямал СПГ» не нарушит поставки - «Новатэк»

ПРАЙМ15:42

Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США

РБК14:18

Санкции ударили по «Новатэку» с неожиданной стороны

Ведомости16:39

«Новатэк» оценил влияние санкций против Cosco на «Ямал СПГ»

Rambler News Service12:38

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Коммерсантъ11:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:26, Вашингтон
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева снова помолодела перед 58-летием

OAnews 10:46
Энергетика

Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель

Фьючерс на ноябрь на нефть марки Brent, торги которым прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по Москве подешевел на $0,98 (1,58%) - до $60,93 за баррель.
Интерфакс 12:06
Спорт

Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике

Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Общество

Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников

Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Авто

Россияне потратили на покупку новых автомобилей более 1,5 трлн рублей

Тарантас Ньюс вчера в 01:31
Политика

Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры

«Все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — сказала в эфире Первого канала Мария Захарова, отметив, что сам факт публикации разговора изменил форму отношения между государствами, их лидерами и политиками.
URA.Ru вчера в 10:18
Происшествия

Судебная экспертиза: Хачатурян нанес тяжкий вред здоровью дочерей

Паршин добавил, что эксперты определили вред, нанесенный здоровью сестер, как тяжкий.
Московский Комсомолец 16:27
Происшествия

В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой

Российская газета 16:06
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Политика

«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке

В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Шоу-бизнес

Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов

Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Шоу-бизнес

Виктория Боня в узком платье привлекла внимание мужчин в Монако

Виктория Боня решила устроить модный показ около кафе в Монако. Телеведущая в узком платье привлекла внимание мужчин.
OAnews вчера в 23:00
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

С 1 октября в России вступают в силу новые законы и правила.
Вести.Ru 17:27
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Шоу-бизнес

Нарколог объяснил поведение Бочкаревой при задержании с кокаином

РЕН ТВ 15:40
Недвижимость

Сбербанк снизил ставку по ипотеке

Сбербанк с начала октября снизил на 0,3 процентного пункта ставку по большинству видов ипотечных кредитов, теперь минимальная ставка составит 7,3% годовых.
Дождь 06:01
Авто

Компания Audi начала прием заказов на новый Audi Q3 с полным приводом

Дилеры Audi в России начали прием заказов на полноприводную модификацию нового кроссовера Audi Q3 40 TFSi quattro.
Автоновости дня 08:53
Здоровье

В онкоцентре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением

О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 17:52
Спорт

Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА

К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 07:22
Происшествия

В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами

РИА Новости 01:39
Гаджеты

В России самые дорогие модели нового iPhone уже распроданы

МонаВиста 06:22
Общество

ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях

В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 11:05
Экономика

В России могут вырасти цены на молочную продукцию

Отмечается, что возможный рост цен связан с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.
RT на русском вчера в 22:57
Кино

Сериал «Очень странные дела» продлен на четвертый сезон

Потоковый сервис Netflix заказал производство четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела".
Kinonews.ru 16:45
Футбол

Сборная Грузии по регби устроила скандал из-за песни Валерия Меладзе

Актуальные Новости 08:40
Политика

Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия 15:36
Наука

Найдена генная мутация, которая защищает от ВИЧ

Кстати, ранее исследователи нашли мутацию CCR5Δ32, защищающую своих обладателей от ВИЧ.
МедиаПоток 10:35
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Lenta.ru 12:42
Политика

Рейсы МАУ в Алматы оказались убыточными из-за облета России

«Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев — Алматы — с 5 ч 20 мин до 6 ч 35 мин — и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — говорится в сообщении.
Украина.ру 08:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное