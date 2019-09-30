Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Футбол «Сочи» победил «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.

Гаджеты В одно касание: в Android появились новые удобные функции В магазине приложений Google Play добавили несколько полезных функций для владельцев смартфонов с системой Android.

Шоу-бизнес Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.

Музыка Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.

Армия и оружие У МиГ-35 нашли преимущество перед F-35 Радар AN-APG-81 и продвинутые датчики позволят F-35 обнаружить МиГ-35 раньше, после чего пилот выпустит AIM-120.

Политика Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Политика В Кремле ответили на решение ПАСЕ обсудить митинги в Москве Ранее в ПАСЕ проголосовали за проведение дебатов по прошедшим митингам в Москве.

Футбол Рамос может пропустить игру с «Барселоной» из-за дисквалификации Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может быть дисквалифицирован на срок от 4 до 12 матчей испанской Примеры из-за оскорбления асситента главного арбитра во время игры 7-го тура против мадридского "Атлетико" (0:0), сообщает Sport.es.

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Шоу-бизнес Лобода показала, как кормит грудью ребенка от Тиля Линдеманна Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала младенца, которого она кормит грудью.

Армия и оружие Китайский флот окружил американский авианосец Пять китайских судов окружили американский авианосец «Рональд Рейган» в Южно-Китайском море, сообщает издание Sohu.

Происшествия Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.

Общество Белорусы стали чаще получать карту поляка Белорусы чаще граждан других стран получают карту поляка. Так, только за последние три года ее получили более 55 тыс. белорусов.

Политика СМИ сообщили о согласии Украины подписать «формулу Штайнмайера» Источники в дипломатических кругах сообщили, что украинские представители дали устное согласие на подписание «формулы Штайнмайера» в ближайшее время.

Экономика Америка готовит для Китая страшную кару Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.

Гаджеты Huawei Kirin 1000 представят в Mate 40 Серия смартфонов Huawei Mate 40 будет первой, в которой будет представлена новая серия чипсетов, но у компании есть еще год, чтобы переосмыслить свою стратегию.

Общество ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).