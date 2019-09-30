Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».

Политика Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Кино «Очень странные дела» переезжают в новом сезоне Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" был официально объявлен 30 сентября 2019 года.

Политика Зеленский отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом Украинский глава Владимир Зеленский заявил, что его офис не будет публиковать стенограмму его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.

Происшествия В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой На северо-западе российской столицы авария с участием двух иномарок перешла в конфликт их владельцев, который разрешился с помощью травматического оружия.

Культура Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.

Спорт Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.

Политика Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Финансы Курс доллара снизился до 64,64 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Здоровье Лео Бокерия дал три совета, чтобы предотвратить болезни сердца Кардиохирург с мировым именем и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия рассказал, как сохранить здоровье сердца надолго.

Политика США расширили санкционные списки россиян США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.

Политика Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).

Спорт Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Общество Глава онкоцентра Блохина считает, что врачей спровоцировали на конфликт Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди считает, что за действиями детских онкологов, которые ранее выразили готовность уволиться, если конфликт с новым руководством НИИ не будет улажен, «стоит некая группа вне онкологического центра».

Здоровье Скворцова рассказала о проблемах частных клиник В России имеют лицензии на оказание медицинской помощи около 69 тысяч частных медорганизаций, из них лишь 10-13% имеют постоянный собственный штат сотрудников и работают с учетом критериев качества, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

Общество Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.

Экономика Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.