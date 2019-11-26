Глава Минспорта России Павел Колобков сообщил о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). По его словам ограничительные меры не коснутся, если санкции в отношении России и будут приняты, мероприятий, которые уже занесены в план.

Санкции WADA не коснутся матчей Чемпионата Европы по футболу в России

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