Футбол
Комсомольская правдаСанкции WADA не коснутся матчей Чемпионата Европы по футболу в России
Глава Минспорта России Павел Колобков сообщил о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). По его словам ограничительные меры не коснутся, если санкции в отношении России и будут приняты, мероприятий, которые уже занесены в план.
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Санкции WADA не коснутся матчей Чемпионата Европы по футболу в России
Комсомольская правдавчера в 11:32
Павел Колобков: России не грозит отстранение от чемпионата Европы по футболу следующего года
Эхо Москвывчера в 14:00
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В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
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Дзюба пожаловался Прядкину на фанатов
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Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
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27 россиян пострадали в ДТП в Доминикане
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Украинская гривна обновила четырехлетний максимум
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Amazon занимает почти треть мирового рынка смарт-динамиков
Лидером отрасли продолжает оставаться Amazon, занимающая практически треть рынка.