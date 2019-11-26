Футбол

Комсомольская правдаКомсомольская правдаСанкции WADA не коснутся матчей Чемпионата Европы по футболу в России

Глава Минспорта России Павел Колобков сообщил о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). По его словам ограничительные меры не коснутся, если санкции в отношении России и будут приняты, мероприятий, которые уже занесены в план.
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Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
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Общество

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Управляющие компании должны держать один из продухов в подвалах и технических подпольях домов «в течение всего календарного года», говорится в документе.
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Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых закупок газа из России, которые, по мнению политической силы, являются «серьезной угрозой национальной безопасности государства».
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Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
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В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
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Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

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Как передает РБК, Васильева согласилась с певцом и добавила, что нужны хорошие примеры и избавляться от стереотипов необходимо.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

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Павел Анатольевич Колобков
Российский фехтовальщик
Российский государственный и спортивный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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