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Санкции Японии против трех белорусских банков вступили в силу с 10 апреля

Санкции Японии в отношении трех белорусских банков из-за ситуации вокруг Украины вводятся в действие с воскресенья.
ТАСС
Как сообщил в марте МИД Японии, меры, включающие замораживание активов и запрет транзакций, будут применены против коммерческих Белагропромбанка, банка "Дабрабыт" и специализированного финансового института Банк развития, который работает только с юрлицами.
ТАСС
"Банк заранее провел всю необходимую работу по обеспечению бесперебойной деятельности в части проведения расчетов, исполнения транзакций по платежным карточкам и иных сервисов для частных и корпоративных клиентов", - заявили в финансовой организации.
ТАСС
В частности, все три банка были отключены от системы международных платежей SWIFT.
REGNUM

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Санкции Японии против трех белорусских банков вступили в силу
Общественная служба новостей17:35
Санкции Японии против трёх белорусских банков вступили в силу
REGNUM17:28
Санкции Японии против трех белорусских банков вступили в силу с 10 апреля
ТАСС17:04
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