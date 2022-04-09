Как сообщил в марте МИД Японии, меры, включающие замораживание активов и запрет транзакций, будут применены против коммерческих Белагропромбанка, банка "Дабрабыт" и специализированного финансового института Банк развития, который работает только с юрлицами.
"Банк заранее провел всю необходимую работу по обеспечению бесперебойной деятельности в части проведения расчетов, исполнения транзакций по платежным карточкам и иных сервисов для частных и корпоративных клиентов", - заявили в финансовой организации.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором пленный украинский националист сообщает, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся иностранные войска, примерная численность которых 200-300 человек.
Украина направила ФРГ запрос о поставке 100 самоходных артиллерийских установок (САУ), в рамках предложенного плана предполагается, что немецкий оружейный концерн позже произведет новую технику для бундесвера взамен переданной, сообщает издание Welt со ссылкой на правительственные источники в Киеве.
24 марта генсек НАТО сообщил, что в ответ на события на Украине альянс нарастит военное присутствие на своем восточном фланге на постоянной основе на море, суше и в воздухе, а также усилит системы ПВО, ПРО и кибернетической обороны.