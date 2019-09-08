Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСанкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов

Российский самолет Sukhoi Superjet стал неконкурентоспособным на рынке по стоимости из-за отказа иностранных поставщиков размещать производство деталей в России и роста цен на зарубежные комплектующие, заявил в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер РФ Юрий Борисов.
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Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов

РИА Новости07 сентября в 07:31

Санкции сделали самолет Superjet неконкурентоспособным по цене

ГЛАС.RU07 сентября в 12:10

Борисов: Superjet стал неконкурентоспособным из-за санкций

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Улетел в тартарары: вице-премьер России подчеркнул отсталость российского Суперджета

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Власти объяснили провал SSJ100 санкциями

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В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
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Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
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Беглов лидирует в Петербурге после обработки 1,48% протоколов

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Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
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Путин уволил помощника Бастрыкина

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
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