Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСанкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов

Российский самолет Sukhoi Superjet стал неконкурентоспособным на рынке по стоимости из-за отказа иностранных поставщиков размещать производство деталей в России и роста цен на зарубежные комплектующие, заявил в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер РФ Юрий Борисов.
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Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов

РИА Новостивчера в 07:31

Санкции сделали самолет Superjet неконкурентоспособным по цене

ГЛАС.RUвчера в 12:10

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