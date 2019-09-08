Экономика
РИА НовостиСанкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов
Российский самолет Sukhoi Superjet стал неконкурентоспособным на рынке по стоимости из-за отказа иностранных поставщиков размещать производство деталей в России и роста цен на зарубежные комплектующие, заявил в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер РФ Юрий Борисов.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 06:19, Вашингтон
Политика
В Абхазии проходит второй тур выборов президента
Коммерсантъ 01:40
Происшествия
Игрока «Челси» избили из-за приставания к девушке другого футболиста
Будучи в нетрезвом состоянии, Дринкуотер начал приставать к девушке игрока клуба "Сканторп Юнайтед" Кгоси Нтле.
Российская газета 06:03
Политика
Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за фигуранта дела MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями.
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Происшествия
Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве
Полиция начала проверку из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:45
Политика
Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму
Оса села на одну из камер, транслирующую проведение голосования в Мосгордуму на одном из избирательных участков, но изображение было восстановлено быстро, сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Вадим Ковалёв.
РИА Новости 05:20
Политика
В Ингушетии избрали главу республики
На 58-ом, внеочередном заседании Народного Собрания Ингушетии по результатам голосования депутатов главой региона избран Махму-Али Калиматов.
Российская газета 06:10
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Гаджеты
Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети
Актуальные Новости 00:57
Здоровье
Республиканская больница Бурятии получила современное оборудование
Номер один вчера в 21:16
Наука
Непослушные дети чаще страдают от бессонницы в зрелом возрасте
Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей в зрелом возрасте.
Политическая Экспертиза вчера в 17:49
Политика
Движение «Голос» дезинформирует граждан о нарушениях на выборах — СПЧ
В сегодняшний единый день голосования 8 сентября «Голос» снова публикует информацию о несуществующих нарушениях, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
REGNUM 05:48
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос на 4,5 процента
Товарооборот между Россией и Китаем с января по август этого года вырос на 4,5 процента в годовом исчислении, следует из сообщения Главного таможенного управления КНР.
Российская газета 03:22
Авто
Тюнеры представили 450-сильный Volkswagen Golf GTI TCR
Благодаря усилиям инженеров тюнинг-ателье B&B Automobile Technik немецкий хэтчбек Volkswagen Golf GTI TCR может побороться за первое место с рядом спортивных машин.
32CARS.ru 06 сентября в 09:11
Происшествия
В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам
Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.
Российская газета 05:17
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ
В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06
Происшествия
В ходе протестов в Гонконге пострадали 19 человек
Комсомольская правда 02:18
Наука
Математики через 65 лет наконец смогли разложить число 42 на три куба
Математики смогли разложить число 42 на три куба почти через 65 лет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:32
Происшествия
МВД сообщило о задержании подозреваемого в нападении на Памфилову
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Ведомости вчера в 08:54
Политика
Более 23% избирателей проголосовали в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита 02:36
Шоу-бизнес
Волочкова внезапно помолодела на 20 лет
Недавно 43-летняя российская балерина выложила фото, на котором выглядит так, будто бы вернулась на 20 лет назад.
Дни.ру 05:33
Политика
Алтайцы вместо выборов уехали на сбор шишек
Явка на выборах во многих селах Республики Алтай может оказаться низкой из-за хорошего урожая шишек, на заготовку которых отправились многие местные жители.
Интерфакс 04:24
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия вчера в 16:03
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Футбол
Французы извинились перед Арменией за гимн Андорры вместо Албании
Вместо Албании на арене «Стад Де Франс» прозвучал гимн Андорры, но диктор по стадиону почему-то принёс извинения Армении.
Metaratings вчера в 19:22
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Политика
В Европарламенте призвали отменить санкции против России
О необходимости отмены антироссийских санкций заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
Ридус вчера в 14:08
Политика
Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 02:48