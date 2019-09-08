Экономика
РИА НовостиСанкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов
Российский самолет Sukhoi Superjet стал неконкурентоспособным на рынке по стоимости из-за отказа иностранных поставщиков размещать производство деталей в России и роста цен на зарубежные комплектующие, заявил в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:37, Вашингтон
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Общество
В день выборов в Казани пройдет праздничный концерт
Республика Татарстан 00:45
Политика
Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой республики
"Народным собранием Республики Ингушетия на должность главы Республики Ингушетия избран Калиматов Махмуд-Али Макшарипович", - сказал председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев, озвучивая итоги тайного голосования.
ТАСС 05:40
Происшествия
В Москве задержали координатора движения «Голос»
Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Армия и оружие
Израильская компания IWI представила новую штурмовую винтовку Arad
Компания Israel Weapon Industries (IWI) представила новую штурмовую (автоматическую) винтовку собственной разработки и производства "Арад".
Военное обозрение 06:30
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Наука
Найден способ запуска регенерации сердца
Goroday.ru 06 сентября в 19:05
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Происшествия
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
RT на русском 07:27
Политика
Песков пояснил, почему Путин прибегает к «ручному управлению»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что российский лидер Владимир Путин вынужден зачастую принимать решения в режиме "ручного управления", так как законодательство не позволяет властям на местах действовать без бюрократии,передает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:21
Экономика
Импорт из США в Китай сократился на 22,5%
Фото: zen.yandex.ru Импорт из США в Китай сократился на 22,5%. Об этом сообщает Associated Press.
ЭКД 05:41
Наука
Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу
Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.
Naked Science 03 сентября в 20:02
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
МИД Нидерландов подтвердил допрос Цемаха до обмена между РФ и Украиной
Свидетеля дела о крушении малазийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) в Донбассе Владимира Цемаха успели допросить на Украине до того, как он поучаствовал в обмене заключенными между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru 00:03
Политика
На выборах в Свердловской области избиратели показывают низкую явку
Свердловская областная избирательная комиссия обнародовала данные о явке на 12:00.
Екатеринбург-ТВ 04:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Шоу-бизнес
В Сети появился снимок Лизы Галкиной за уроками
На днях в Сети появился снимок малышки за уроками. На фанатской странице девочки в Instagram опубликовали фотографию будущей школьницы.
OAnews 01:32
Политика
В Петербурге зафиксированы фейковые сообщения о нарушениях
Санкт-Петербургская избирательная комиссия зафиксировала несколько фейковых сообщений о нарушениях на выборах, сообщил член горизбиркома Юрий Кузьмин.
Ридус 08:27
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Общество
В Новосибирске с избирательных участков ведётся онлайн-трансляция
REGNUM вчера в 22:59
Авто
УАЗ показал в Сети неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня вчера в 08:59
Происшествия
На Таймыре обнаружили пропавший в августе вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2, который пропал после вылета 11 августа с базы в поселке Коротчаево в Новом Уренгое, найден на севере Красноярского края.
Российская газета 04:57
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
RT на русском 03:35