Политика

Lenta.ruLenta.ruСанкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом говорится в соответствующем документе на сайте комитета по вооруженным делам сената.
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с чего всё началось
В бюджете Министерства обороны США, основные параметры которого опубликованы
 на сайте комитета по вооруженным делам американского сената, не содержится положение о санкциях в отношении суверенного долга России.
РБК02:23

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США решили не накладывать санкции на российский госдолг

Lenta.ru05:25

США не вписали санкции против госдолга России в бюджет Пентагона

РБК02:23

В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока – 2»

Известиявчера в 23:49

Оборонный бюджет США пойдет на сдерживание РФ и поддержку Украины

Телеканал 360°00:45

США заложили в проект бюджета санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Коммерсантъвчера в 23:43

В оборонном бюджете США предусмотрели санкции против «Северного потока -2»

Московский Комсомолецвчера в 23:21

В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока – 2»

РИА Новостивчера в 22:53
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Политика

В Париже начались переговоры Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский начали двусторонние переговоры.
REGNUM вчера в 13:47
Общество

Дипломаты пообещали помочь с возвращением тела Лужкова в Россию

«Посольство России в ФРГ и генконсульство России в Мюнхене находятся в контакте с представителями скончавшегося во вторник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, оказывают содействие в оформлении документов, а также в решении вопроса о доставке покойного в Россию», – сообщили в посольстве, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 05:40
Культура

Ходченкова и Гагарина снимутся в музыкальной сказке «Летучий корабль»

Светлана Ходченкова и Полина Гагарина снимутся в музыкальной сказке "Летучий корабль" режиссера Оксаны Карас, сообщил продюсер фильма Алексей Учитель на очной защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино.
РИА Новости 04:37
Политика

Зеленский счел акции националистов козырем Путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.
Lenta.ru 02:10
Происшествия

Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Известия 02:52
Здоровье

Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака

Даже небольшое количество алкоголя (например, один напиток в день в течение 10 лет) увеличивает вероятность возникновения рака на 5%, пишет MedicalXpress.
Волгоградская правда вчера в 09:22
Общество

В Казани руководство школы слетало в ОАЭ за счет родителей

Российская газета 02:43
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

РИА Новости 05:18
Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
РИА Новости 05:03
Шоу-бизнес

Золотыми панталонами Полина Гагарина удивила зрителей «Песни года»

Из-под тонких нитей бахромы на платье Полины Гагариной выглядывали панталоны золотого цвета.
Privet-Rostov.ru 00:23
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru вчера в 14:21
Экономика

Глава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выступает против прогрессивного налогообложения доходов физлиц – государству в ближайшей перспективе вряд ли удастся взимать повышенные налоги с богатых и под удар попадет средний класс, что недопустимо.
РИА Новости 05:48
Спорт

Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.
Спорт день за днем 04:06
Авто

Audi представил гибридную версию Q7

Немецкий концерн представил гибридную версию обновлённого кроссовера Audi Q7.
Somanyhorses 03:21
Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 03:41
Общество

В России закроется журнал Men’s Health

В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.
РБК 06:35
Происшествия

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

RT на русском 04:47
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
Гаджеты

В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Игромания.ру 08 декабря в 07:32
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Общество

Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.
Известия 03:32
Экономика

Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.
Взгляд.ру 02:50
Спорт

Мария Ласицкене раскритиковала Минспорта и ОКР за бездействие

Спорт день за днем 02:23
Спорт

Путин впервые прокомментировал решение WADA о дисквалификации России

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов, передает корреспондент «Ведомостей».
Ведомости вчера в 18:10
Политика

Посол: Россия закрыла тему выплат Эстонии за «советскую оккупацию»

Россия закрыла темы "аннексии территорий" и выплаты Эстонии компенсации за якобы "советскую оккупацию" раз и навсегда, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эстонии Александр Петров.
РИА Новости 05:42
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Авто

В продаже появился обновленный внедорожник Isuzu MU-X

Компания Isuzu объявила старт продаж обновленной версии рамного внедорожника Isuzu MU-X.
Новые автомобили вчера в 06:32
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