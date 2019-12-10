Политика
Lenta.ruСанкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом говорится в соответствующем документе на сайте комитета по вооруженным делам сената.
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с чего всё началось
В бюджете Министерства обороны США, основные параметры которого опубликованы на сайте комитета по вооруженным делам американского сената, не содержится положение о санкциях в отношении суверенного долга России.РБК02:23
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США заложили в проект бюджета санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»
Коммерсантъвчера в 23:43
В оборонном бюджете США предусмотрели санкции против «Северного потока -2»
Московский Комсомолецвчера в 23:21
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Политика
В Париже начались переговоры Путина и Зеленского
Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский начали двусторонние переговоры.
Общество
Дипломаты пообещали помочь с возвращением тела Лужкова в Россию
«Посольство России в ФРГ и генконсульство России в Мюнхене находятся в контакте с представителями скончавшегося во вторник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, оказывают содействие в оформлении документов, а также в решении вопроса о доставке покойного в Россию», – сообщили в посольстве, передает РИА «Новости».
Культура
Ходченкова и Гагарина снимутся в музыкальной сказке «Летучий корабль»
Светлана Ходченкова и Полина Гагарина снимутся в музыкальной сказке "Летучий корабль" режиссера Оксаны Карас, сообщил продюсер фильма Алексей Учитель на очной защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино.
Политика
Зеленский счел акции националистов козырем Путина
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.
Происшествия
Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП
В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака
Даже небольшое количество алкоголя (например, один напиток в день в течение 10 лет) увеличивает вероятность возникновения рака на 5%, пишет MedicalXpress.
Общество
В Казани руководство школы слетало в ОАЭ за счет родителей
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Шоу-бизнес
Золотыми панталонами Полина Гагарина удивила зрителей «Песни года»
Из-под тонких нитей бахромы на платье Полины Гагариной выглядывали панталоны золотого цвета.
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Экономика
Глава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выступает против прогрессивного налогообложения доходов физлиц – государству в ближайшей перспективе вряд ли удастся взимать повышенные налоги с богатых и под удар попадет средний класс, что недопустимо.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.
Авто
Audi представил гибридную версию Q7
Немецкий концерн представил гибридную версию обновлённого кроссовера Audi Q7.
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти
С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Общество
В России закроется журнал Men’s Health
В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Гаджеты
В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost
На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Общество
Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.
Экономика
Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства
При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.
Спорт
Мария Ласицкене раскритиковала Минспорта и ОКР за бездействие
Спорт
Путин впервые прокомментировал решение WADA о дисквалификации России
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов, передает корреспондент «Ведомостей».
Политика
Посол: Россия закрыла тему выплат Эстонии за «советскую оккупацию»
Россия закрыла темы "аннексии территорий" и выплаты Эстонии компенсации за якобы "советскую оккупацию" раз и навсегда, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эстонии Александр Петров.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Авто
В продаже появился обновленный внедорожник Isuzu MU-X
Компания Isuzu объявила старт продаж обновленной версии рамного внедорожника Isuzu MU-X.