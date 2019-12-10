с чего всё началось

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом говорится в соответствующем документе на сайте комитета по вооруженным делам сената.

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Общество Дипломаты пообещали помочь с возвращением тела Лужкова в Россию «Посольство России в ФРГ и генконсульство России в Мюнхене находятся в контакте с представителями скончавшегося во вторник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, оказывают содействие в оформлении документов, а также в решении вопроса о доставке покойного в Россию», – сообщили в посольстве, передает РИА «Новости».

Культура Ходченкова и Гагарина снимутся в музыкальной сказке «Летучий корабль» Светлана Ходченкова и Полина Гагарина снимутся в музыкальной сказке "Летучий корабль" режиссера Оксаны Карас, сообщил продюсер фильма Алексей Учитель на очной защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино.

Политика Зеленский счел акции националистов козырем Путина Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.

Здоровье Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака Даже небольшое количество алкоголя (например, один напиток в день в течение 10 лет) увеличивает вероятность возникновения рака на 5%, пишет MedicalXpress.

Общество Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично "При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.

Экономика Глава СПЧ выступил против прогрессивного подоходного налога Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выступает против прогрессивного налогообложения доходов физлиц – государству в ближайшей перспективе вряд ли удастся взимать повышенные налоги с богатых и под удар попадет средний класс, что недопустимо.

Политика Соловьев принял вызов Зеленского Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.

Происшествия Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.

Происшествия Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.

Общество В России закроется журнал Men’s Health В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.

Общество Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.

Экономика Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.