Политика
Lenta.ruСанкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом говорится в соответствующем документе на сайте комитета по вооруженным делам сената.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В бюджете Министерства обороны США, основные параметры которого опубликованы на сайте комитета по вооруженным делам американского сената, не содержится положение о санкциях в отношении суверенного долга России.РБК02:23
Подробнее о событии
Показать все источники
В оборонном бюджете США предусмотрели санкции против «Северного потока -2»
Московский Комсомолецвчера в 23:21
США заложили в проект бюджета санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»
Коммерсантъвчера в 23:43
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 03:47, Ашберн
Спорт
WADA подозревает более 60 российских легкоатлетов в применении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о 66 российских спортсменах, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
Политика
На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Происшествия
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским
Президент России Владимир Путин описал свои впечатления от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Армия и оружие
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Космос
На обратной стороне Луны появились странные объекты
Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Политика
О чем не договорились в Париже Путин и Зеленский
Переговоры лидеров «нормандской четверки» в Париже затянулись до глубокой ночи, совместную пресс-конференцию Путин, Меркель, Макрон и Зеленский провели на несколько часов позже, чем планировалось изначально.
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Футбол
Определились все соперники сборной России в рамках подготовки к ЕВРО
Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы 2020 года, сообщается на сайте РФС.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Наука
Изменение черт лица связано с «самоприручением» человека
В результате научного исследования было доказано, что BAZ1B играет значительную роль в контроле перемещения клеток нервного гребня по организму и влияет на облик современного человека.
Армия и оружие
The National Interest (США): как американская армия намеревалась ликвидировать русский спецназ (The National Interest)
Стейскал пишет: Большинство железнодорожных объектов было сосредоточено на 125-километровом участке, обходящем Западный Берлин, потому что по нему в случае начала военных действий Советы стали бы перебрасывать на запад к фронту основную часть своих сил и средств.
Политика
В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России
Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник.
Политика
«Нафтогаз» допустил отключение ряда городов Украины от газа
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что некоторые города Украины могут быть отключены от газа с 1 января в случае отказа российского «Газпрома» от подписания нового транзитного договора.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели младенца в Волгоградской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели 11-месячного мальчика в Суровикино в Волгоградской области.
Происшествия
В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик
С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Хоккей
Гол и пас Овечкина не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Коламбусу»
Гости смогли без особых проблем разобраться с хозяевами льда, завершив матч со счетом 5:2 в свою пользу.
Происшествия
Под Брянском убили четырех человек
Общество
В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами
Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
Общество
Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Авто
Corvette может стать отдельным брендом
Из наименования одного лишь суперкара Corvette может стать отдельным брендом, в линейке которого появятся несколько других моделей: первым станет, скорее всего, кроссовер.
Технологии
Разработан метод спасения осетра от браконьеров
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.