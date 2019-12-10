с чего всё началось

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом говорится в соответствующем документе на сайте комитета по вооруженным делам сената.

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.

Экономика Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.

Общество Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.

Футбол Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.

Общество Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность за 2019 год Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в сфере благотворительности за 2019 год.

Политика Эрдоган: Турция не откажется от С-400 Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Происшествия Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.

Происшествия Глава района Крыма погибла в ДТП В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.

Финансы Рубль повышается к доллару и евро На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.

Происшествия В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Политика Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.