Политика

Lenta.ruLenta.ruСанкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом говорится в соответствующем документе на сайте комитета по вооруженным делам сената.
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с чего всё началось
В бюджете Министерства обороны США, основные параметры которого опубликованы
 на сайте комитета по вооруженным делам американского сената, не содержится положение о санкциях в отношении суверенного долга России.
РБК02:23

Подробнее о событии

США не вписали санкции против госдолга России в бюджет Пентагона

РБК02:23

Оборонный бюджет США пойдет на сдерживание РФ и поддержку Украины

Телеканал 360°00:45

В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока – 2»

Известиявчера в 23:49

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Lenta.ru00:02

США заложили в проект бюджета санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Коммерсантъвчера в 23:43

В оборонном бюджете США предусмотрели санкции против «Северного потока -2»

Московский Комсомолецвчера в 23:21

В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока – 2»

РИА Новостивчера в 22:53
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Общество

31 декабря объявили выходным в Ленинградской области

Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Газета.Ru 04:20
Общество

Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Во вторник, 10 декабря, в мюнхенской больнице скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Российская газета 04:25
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com вчера в 23:17
Политика

Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

RT на русском 03:51
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
ТАСС вчера в 11:01
Кино

Netflix выпустил отдельные трейлеры про Геральта, Цири и Йеннифэр

Cyber.sports.ru 03:23
Происшествия

Строительство порта в Пионерском решили «заморозить»

Новый Калининград.Ru 04:41
Происшествия

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

RT на русском 04:47
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Экономика

Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

При сохранении средних темпов роста человеческого капитала 2000–2017 годов (3,5%), говорится в исследовании, России потребовалось бы около 50 лет для того, чтобы догнать страны ОЭСР, при более низких темпах роста (1,8%) Россия сможет их догнать через почти 100 лет.
Взгляд.ру 02:50
Общество

Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса

Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
РИА Новости вчера в 12:46
Футбол

Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.
Газета.Ru 03:57
Гаджеты

Представлен новый дешевый «убийца флагманов» от Xiaomi

Производитель заявляет, что это один из самых доступных девайсов, работающих в сетях 5G, и позиционирует смартфон как «убийцу флагманов».
Lenta.ru 03:55
Общество

Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность за 2019 год

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в сфере благотворительности за 2019 год.
ТАСС 03:57
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета вчера в 15:41
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Происшествия

Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери

В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.
Вести.Ru 03:09
Политика

«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже

На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:10
Происшествия

В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик

С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
ТАСС 03:06
Космос

Эта черная дыра в 69 раз тяжелее Солнца

В окрестностях созвездия Близнецов обнаружена огромная черная дыра. Ее масса превосходит в 69(!) раз массу Солнца.
Оka.fm вчера в 06:55
Экономика

Свердловские предприниматели предложили Заксобранию переписать льготы по налогу на имущество

Депутаты Заксобрания Свердловской области предложили снизить льготные ставки по налогу на имущество для юрлиц.
Правда УрФО 03:04
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию

Младшая дочь Лидии Федосевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, в 51 год выглядит моложе своих лет.
Shraibikus News вчера в 02:28
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости 02:55
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.
Piter.tv вчера в 00:50
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