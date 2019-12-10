Политика
Lenta.ruСанкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом говорится в соответствующем документе на сайте комитета по вооруженным делам сената.
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В бюджете Министерства обороны США, основные параметры которого опубликованы на сайте комитета по вооруженным делам американского сената, не содержится положение о санкциях в отношении суверенного долга России.РБК02:23
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США заложили в проект бюджета санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»
Коммерсантъвчера в 23:43
В оборонном бюджете США предусмотрели санкции против «Северного потока -2»
Московский Комсомолецвчера в 23:21
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31 декабря объявили выходным в Ленинградской области
Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Во вторник, 10 декабря, в мюнхенской больнице скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
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Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
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Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
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Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
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Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
Экономика
Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства
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Общество
Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса
Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
Футбол
Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020
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Гаджеты
Представлен новый дешевый «убийца флагманов» от Xiaomi
Производитель заявляет, что это один из самых доступных девайсов, работающих в сетях 5G, и позиционирует смартфон как «убийцу флагманов».
Общество
Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность за 2019 год
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в сфере благотворительности за 2019 год.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Происшествия
Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери
В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.
Политика
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Происшествия
В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик
С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Космос
Эта черная дыра в 69 раз тяжелее Солнца
В окрестностях созвездия Близнецов обнаружена огромная черная дыра. Ее масса превосходит в 69(!) раз массу Солнца.
Экономика
Свердловские предприниматели предложили Заксобранию переписать льготы по налогу на имущество
Депутаты Заксобрания Свердловской области предложили снизить льготные ставки по налогу на имущество для юрлиц.
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию
Младшая дочь Лидии Федосевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, в 51 год выглядит моложе своих лет.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.