Общество
ВекСанкции затянут строительство «Северного потока-2» на полгода
Ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» может затянуться до полугода из-за санкций США, считают эксперты. Незаконченным остался лишь небольшой участок в 160 км, однако, как отмечают аналитики, для его достройки может понадобиться новый подрядчик или новое судно.
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Ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» может затянуться до полугода из-за санкций США, считают опрошенные «Известиями» эксперты.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях
Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Происшествия
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Кино
Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика
Актёр Джеки Чан едва не погиб во время исполнения трюка на съемках боевика "Авангард". Об этом сообщил The Star online.
Политика
Матвиенко оценила перспективы улучшения российско-украинских отношений
В сентябре Матвиенко заявила, что после избрания президентом Украины Владимира Зеленского отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки.
Происшествия
Тверской районный суд Москвы продолжит разбирательство против фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева
Суровцева поместили в СИЗО на два месяца; в тот же день, когда был вынесен этот вердикт, Следственный комитет объявил об окончании расследования дела.
Армия и оружие
В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross
Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».
Происшествия
Избиение бойца ММА в Москве попало на видео
Общество
Васильева призвала запретить учителям пользоваться телефонами в школе
Министр просвещения Ольга Васильева выступила за ограничение использования телефонов учителями.
Общество
УФАС сообщило о выявлении «праздничного картеля» в Курортном районе
Петербургское УФАС раскрыло картельный сговор между рядом организаций и ИП в Курортном районе города, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Матвиенко считает, что 31 декабря могут объявить выходным днем
Тридцать первое декабря со следующего года можно сделать выходным днем на законодательном уровне, но общее число нерабочих дней следует сохранить, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Общество
Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизнью
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, узнав об удовлетворенности россиян своей жизнью по различным направлениям, и сравнил эти показатели с данными 2000 года.
Происшествия
Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Общество
Верховный суд уточнил, что токены могут быть предметом взятки
Цифровые права Понятие "цифровое право" было включено в Гражданский кодекс РФ в марте 2019 года и начало действовать с 1 октября, то есть может применяться в отношении правоотношений, осуществленных после этой даты.
Политика
Матвиенко поддержала увольнение чиновников за хамство
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за увольнение чиновников за оскорбление граждан, пишет РИА "Новости".
Происшествия
В уфимской школе старшеклассники склоняли девочку к суициду
Фото: littleone.com В уфимской школе старшеклассники затравили 10-летнюю девочку.
Кино
Праздничный репертуар грозит кинотеатрам снижением сборов
По прогнозу господина Лаврова, основную часть новогодней кассы соберут «Холоп» (1,5–1,7 млрд руб.), «Полицейский с Рублевки 2» (1,2–1,4 млрд руб.), а также «Вторжение» и «Союз спасения» (по 1 млрд руб.).
Общество
Судебные приставы ищут Бузову из-за долгов по ЖКУ
Приставы возбудили против певицы Ольги Бузовой исполнительное производство из-за неоплаченных долгов по «коммуналке», следует из данных банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов 24 декабря.
Спорт
Поздняков: «ОКР сделает все, чтобы спортсмены выступили под флагом»
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация сделает все возможное, чтобы спортсмены выступили под российским флагом.
Общество
Эвакуацию людей из зон ЧС хотят сделать обязательной
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
Энергетика
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
На юге Петербурга водитель сбил, расстрелял и снова сбил пешехода
В Петербурге на проспекте Ветеранов водитель сбил пешехода, а потом открыл по нему стрельбу.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Политика
«Северный поток — 2» будет обязательно завершен, заявила Матвиенко
Проект "Северный поток — 2" будет обязательно завершен, несмотря на санкции США, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Экономика
Бизнесу не снизили налоговые ставки, но смягчили условия для льгот
Депутаты заксо приняли во втором и третьем чтениях законопроект о налоге на имущество организаций на основе кадастровой стоимости.
Общество
Начальник первого поезда из Петербурга в Крым опоздал к отправлению
Первый поезд Петербург – Севастополь, который отправился в Крым накануне, ушел без начальника поезда.