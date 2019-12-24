Общество
ВекСанкции затянут строительство «Северного потока-2» на полгода
Ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» может затянуться до полугода из-за санкций США, считают эксперты. Незаконченным остался лишь небольшой участок в 160 км, однако, как отмечают аналитики, для его достройки может понадобиться новый подрядчик или новое судно.
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Ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» может затянуться до полугода из-за санкций США, считают опрошенные «Известиями» эксперты.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
Новорожденная девочка найдена в подъезде в подмосковных Мытищах
В подъезде одного из домов в подмосковных Мытищах обнаружили новорожденную девочку.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Происшествия
В Петербурге произошел дорожный конфликт со стрельбой
На пешеходном переходе в Красносельском районе Петербурга водитель открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта, его задержали, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Общество
Сбербанк подключил «Тинькофф» к своей системе оплаты по QR-коду
Банк подключился к соответствующей системе Сбербанка «Плати QR», рассказал «Ведомостям» представитель группы «Тинькофф» и подтвердил представитель Сбербанка.
Наука
Ученые прогнозируют катастрофическое снижение интеллекта человечества
Американские ученые уточняют, что интеллект человечества будет снижаться в любом случае.
Авто
Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России
Судя по опубликованным изображениям, речь идет о Nissan Sentra нового поколения, представленном в ноябре этого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Политика
ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов
У России нет судов-трубоукладчиков, которые могут завершить строительство «Северного потока-2», признал глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в эфире «России 24».
Общество
Причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом
Новейший истребитель Су-57, упавший во вторник в Хабаровском крае, по предварительным данным, потерпел крушение из-за технического отказа системы управления самолетом.
Гаджеты
Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года
В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Энергетика
В Раде рассказали о планах на 3 млрд долларов от Газпрома
Украинский Нафтогаз может использовать почти 3 млрд долларов, которые должен получить от Газпрома, на погашение кредитов, добычу газа и выплату дивидендов государству, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
Культура
Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
О причастности Мединского к возвращению "Эпидемии" на экраны сообщает "Медуза" со ссылкой на источники внутри ведомства и канала ТНТ.
Футбол
Жиру: будет сложно остаться в «Челси»
Нападающий «Челси» Оливье Жиру намерен покинуть английский клуб в зимнее трансферное окно.
Армия и оружие
В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross
Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».
Происшествия
Семь вокзалов Москвы проверяют после звонков с угрозами взрывов
Проверка проводится на семи столичных вокзалах после анонимных звонков о "минировании". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Политика
Песков опроверг заявления об отсутствии помощи пострадавшим в Беслане
«Многое, что говорится, не соответствует действительности, то есть говорить о том, что люди брошены и лишены возможности реабилитироваться и так далее в медицинском плане — это не нашло своего подтверждения», — подчеркнул Песков.
Футбол
Двоим футболистам «Манчестер Юнайтед» предложили искать новые клубы
Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд намерен продать двоих футболистов в зимнее трансферное окно.
Кино
Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика
Актер Джеки Чан едва не погиб, когда исполнял трюк на съемках боевика «Авангард», сообщает The Star online.
Хоккей
КХЛ. «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в швейцарском Давосе
Наука
Медики нашли ранее неизвестную причину болезни Шарко-Мари-Тута
Исследователи из лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова» нашли мутацию, которая связана с возникновением болезни Шарко-Мари-Тута.
Технологии
Кодзима начал разработку нового проекта
Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима приступил к работе над следующим проектом.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки на Ямале
В Кремле видели сообщения об увольнении ямальской журналистки, задавшей президенту России Владимиру Путину вопрос о мосте через Обь.
Политика
Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций
Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.
Кино