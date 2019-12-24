Ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» может затянуться до полугода из-за санкций США, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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Ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» может затянуться до полугода из-за санкций США, считают эксперты. Незаконченным остался лишь небольшой участок в 160 км, однако, как отмечают аналитики, для его достройки может понадобиться новый подрядчик или новое судно.

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