Полузащитник «Санкт-Паули» Дженк Шахин отстранен от тренировок по решению руководства.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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