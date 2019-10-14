Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днем«Санкт-Паули» отстранил турецкого игрока, поддержавшего войну в Сирии

Полузащитник «Санкт-Паули» Дженк Шахин отстранен от тренировок по решению руководства.
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Турецкого футболиста отстранили от тренировок за поддержку войны в Сирии

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«Санкт-Паули» отстранил турецкого игрока, поддержавшего войну в Сирии

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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
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