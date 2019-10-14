Футбол
Спорт день за днем«Санкт-Паули» отстранил турецкого игрока, поддержавшего войну в Сирии
Полузащитник «Санкт-Паули» Дженк Шахин отстранен от тренировок по решению руководства.
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Политика
Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сенате
Правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов.
ТАСС 15:48
Экономика
Solopharm не вписывается в проект маркировки лекарств
Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект.
Независимая газета 12:11
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обсудили ВТС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе переговоров обсудили военно-техническое сотрудничество (ВТС).
News.ru 14:27
Армия и оружие
Трамп предложил защитить курдов в Сирии «хоть Наполеону Бонапарту»
Трамп говорил, что несмотря на вывод американских войск с сирийской территории, США продолжили оказывать финансовую и военную поддержку курдам.
РБК 15:40
Теннис
Российский теннисист Медведев стал победителем турнира в Шанхае
Интерфакс-Спорт вчера в 06:16
Гаджеты
Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera 10:45
Армия и оружие
В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции
Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.
РБК 15:26
Происшествия
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
РИА Новости 10:09
Происшествия
Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту
В барселонском аэропорту "Эль-Прат" начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 14:14
Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
Inc-news.ru 05:40
Общество
Школу в Сыктывкаре оштрафовали за недопуск ученика на занятия
Судья признал учебное заведение виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».
Говорит Москва 11:29
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру вчера в 16:37
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Общество
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru 12:40
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети
Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Woman.ru 08:56
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
Переход на "цифру" Процесс перехода от аналогового к цифровому эфирному телевещанию в России начался в феврале и продолжился в апреле и июне.
РИА Новости 04:55
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru вчера в 03:46
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру 15:58
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Футбол
«Спартак» назначил Тедеско главным тренером
Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.
Коммерсантъ 11:12
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14