Политика Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сенате Правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов.

Экономика Solopharm не вписывается в проект маркировки лекарств Подготовка к маркировке лекарств стартовала три года назад – в феврале 2017 года запущен пилотный проект.

Политика Путин и король Саудовской Аравии обсудили ВТС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе переговоров обсудили военно-техническое сотрудничество (ВТС).

Армия и оружие Трамп предложил защитить курдов в Сирии «хоть Наполеону Бонапарту» Трамп говорил, что несмотря на вывод американских войск с сирийской территории, США продолжили оказывать финансовую и военную поддержку курдам.

Гаджеты Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.

Армия и оружие В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.

Происшествия Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту В барселонском аэропорту "Эль-Прат" начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Общество Школу в Сыктывкаре оштрафовали за недопуск ученика на занятия Судья признал учебное заведение виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».

Общество Украинского премьера заметили на концерте неонацистов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».

Армия и оружие Зеленский посетил передовую в Донбассе Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.

Политика У Зеленского упал рейтинг на Украине Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.

Общество В России отключили аналоговое телевещание Переход на "цифру" Процесс перехода от аналогового к цифровому эфирному телевещанию в России начался в феврале и продолжился в апреле и июне.

Армия и оружие В США назвали основную цель России в случае глобальной войны В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.

Футбол Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Футбол «Спартак» назначил Тедеско главным тренером Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.