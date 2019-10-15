Полузащитник «Санкт-Паули» Дженк Шахин отстранен от тренировок по решению руководства.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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