Футбол
Спорт день за днем«Санкт-Паули» отстранил турецкого игрока, поддержавшего войну в Сирии
Полузащитник «Санкт-Паули» Дженк Шахин отстранен от тренировок по решению руководства.
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Немецкий клуб отстранил от тренировок игрока, который поддержал войну в Сирии
Sport24.ruвчера в 15:30
Игрок «Санкт-Паули» отстранён от тренировок за поддержку действий Турции в Сирии
Чемпионатвчера в 14:25
Шахин отстранен от тренировок «Санкт-Паули»: он поддерживал бомбардировки Сирии
Спорт-Экспрессвчера в 13:46
«Санкт-Паули» отстранил турецкого игрока, поддержавшего войну в Сирии
Спорт день за днемвчера в 12:45
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Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Космос
Вспышки в центре системы черной дыры представлены в новом видео
Международная команда астрономов при помощи современных камер создала видео с высокой частотой кадров, на котором представлена система растущей черной дыры с беспрецедентным уровнем подробностей.
AstroNews.ru 13 октября в 05:47
Происшествия
В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:55
Политика
В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом
Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 11:03
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
По мнению парламентария, движение шведской школьницы-активистки Греты Тунберг, акции Greenpeace и гражданские спасательные суда в Средиземном море представляют собой профессионально организованные кампании, которые имеют серьезную финансовую поддержку.
Известия 02:56
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии.
Lenta.ru 01:35
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо программы «Место встречи».
Lenta.ru вчера в 21:03
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина на Subaru сбил девушку на тротуаре
Твой Континент 01:21
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
Авто
Двойной багажник уже получила Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Гаджеты
Новый Realme X2 Pro составит конкуренцию всем флагманам
Смартфон получит очень привлекательную стоимость, а учитывая, что разработчики оснастили устройство самыми современными «начинками», телефон сможет составить отличную конкуренцию современным флагманам.
UfaTime.ru вчера в 13:06
Общество
«Магнит» прекратит возить продукты до магазинов фурами
Представитель «Магнита» уточнил, что теперь компания решила доставлять продукты в радиусе 100 км от складов в городах с большим количеством магазинов с помощью транспортных компаний-партнеров.
Югополис 03:03
Происшествия
В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии
РИА Новости вчера в 20:09
Общество
Президентские гранты на 20,3 млн рублей получат 11 псковских НКО
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, всего от региона было подано 66 заявок, организации-победители получат на реализацию своих проектов 20,3 млн рублей.
REGNUM вчера в 11:04
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
Lenta.ru 01:09
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве Каторгиной, все они из Челябинска
Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной, которая пропала несколько дней назад.
Московский Комсомолец Екатеринбург 02:42
Наука
Нанотрубки с управляемой липкостью помогли передвинуть наночастицы
Ученые представили новый способ управляемого перемещения микро- и наночастиц, основанный на эффекте электроадгезии нанотрубок, то есть изменения силы сцепления нанотрубок и частиц в зависимости от приложенного электрического напряжения.
N+1 вчера в 07:10
Теннис
Медведев поблагодарил журналиста за смешной вопрос о его фамилии
Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции после победы на «Мастерсе» в Шанхае ответил на вопрос журналиста о произношении его фамилии, сообщает ASAP Sports.
Чемпионат 03:05
Авто
Россияне стали больше покупать маломощных машин
SpeedMe 13 октября в 15:54
Происшествия
Видео задержания насильника, который нападал на женщин 15 лет
РЕН ТВ вчера в 07:31
Политика
Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»
Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Дочь впервые объяснила происходящее с Анастасией Заворотнюк
Не успела дочь Анастасии Заворотнюк объявить о том, что теперь вся информация о здоровье ее мамы будет из первых уст, как на семью актрисы ополчились поклонники.
Комсомольская правда 12 октября в 12:10