Санкт-Петербург обогнал Сочи по среднему чеку расходов туристов
Туры в Санкт-Петербург составили менее 3% от всех проданных путевок по России. При этом туристы тратили там больше, чем в остальных российских регионах. Средний чек одной покупки по картам составил 4601 руб. Эксперты выяснили, что наибольшим спросом пользовался отдых в Краснодарском крае.В источнике
С чего всё началось
Исследование: средний чек трат туристов в Петербурге летом обогнал Сочи
Уточняется, что большинство туристов отправлялись в Сочи, Геленджик, Абрау-Дюрсо и Анапу на пляжный отдых. Среди них самый высокий средний чек трат по картам оказался в Сочи – 3210 рублей. Средний чек в Анапе был 1374 рубля, а в Абрау-Дюрсо – 1614 рубля.
РИА Новости20:17
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