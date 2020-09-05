Путешествия

РБКРБКСанкт-Петербург обогнал Сочи по среднему чеку расходов туристов

Туры в Санкт-Петербург составили менее 3% ото всех проданных путевок по России. При этом туристы тратили там больше, чем в остальных российских регионах. Средний чек одной покупки по картам составил 4601 руб. Эксперты выяснили, что наибольшим спросом пользовался отдых в Краснодарском крае.
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Средний чек трат туристов в Петербурге летом обогнал Сочи

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В ДТП в Ростовской области два человека погибли и двое пострадали

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Общество

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NVIDIA презентовала видеокарты RTX 3090, 3080 и 3070

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В США из вуза отстранили преподавательницу, притворявшуюся темнокожей

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