Лига чемпионов
РИА НовостиСанкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Помимо стадиона на Крестовском острове, на котором проходили матчи чемпионата мира-2018, на проведение финала Лиги чемпионов-2021 претендовала домашняя арена мюнхенской "Баварии". В 2020 году арена в Санкт-Петербурге также примет три матча группы В и один четвертьфинал чемпионата Европы.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Финал Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) сезона 2020/21 состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», сообщается в Twitter UEFA.Коммерсантъ13:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Стадиону на Крестовском потребуются незначительные доработки перед финалом ЛЧ-2021
Телеканал Санкт-Петербург15:39
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:36, Вашингтон
Политика
В Конгрессе США призвали начать импичмент Трампа
В Палате представителей Конгресса США всерьез задумались о начале процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
Росбалт 15:58
Авто
В России начнут собирать полноприводные минивэны Peugeot и Citroen
32CARS.ru вчера в 07:05
Кино
Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным
Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
REGNUM 08:45
Политика
Постпредство при ООН отреагировало на невыдачу виз США делегации РФ
Ранее российские делегаты не смогли полететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Первый заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский с критикой высказался по поводу ситуации с невыдачей американских виз членам российской делегации.
Аргументы и Факты 15:00
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.
РБК 13:03
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Футбол
Санчо, Де Лигт и Лунин вошли в список кандидатов на награду Golden Boy
Напомним, в прошлом году обладателем награды стал защитник «Аякса» Маттейс де Лигт, сейчас выступающий за «Ювентус».
Sports.ru 15:10
Армия и оружие
Экс-глава «Росатома» Кириенко призвал довести до конца работу над оружием, неудачно испытанным под Северодвинском
Экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко призвал довести до конца работу над оружием, неудачно испытанным под Северодвинском.
Эхо Москвы 16:01
Происшествия
Житель Башкирии дважды изнасиловал в машине 17-летнюю племянницу
ГТРК Башкортостан 10:04
Интернет
Экс-сотрудник Microsoft рассказал, почему в Windows 10 так много багов
Джерри Берг, экс-сотрудник Microsoft, занимающий ранее в компании должность старшего разработчика программного обеспечения для операционной системы, рассказал, почему в Windows 10 так много багов.
Актуальные Новости 02:16
Футбол
Головин забил свой первый гол в сезоне за «Монако»
Футболист сборной России Александр Головин забил свой первый гол в сезоне за "Монако", отличившись в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ниццы".
РИА Новости 15:40
Авто
В России появился новый Toyota Land Cruiser 200
Дилеры японской марки Toyota в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
Автоновости дня вчера в 12:24
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Политика
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия на Генеральной ассамблее ООН по "техническим причинам".
РИА Новости 16:05
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Здоровье
Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания
Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.
Deita.ru 15:30
Хоккей
«Витязь» одержал восьмую подряд победу в КХЛ, обыграв «Автомобилист»
RT на русском 15:22
Гаджеты
40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11
Xiaomi опубликовала список из 40 смартфонов, которые получат новую операционную систему.
Дни24 05:26
Общество
Житель Орла, рассуждая о клещах, оскорбил Путина
Как сообщает Znak.com, Андрей Бычков разместил пост, в котором прокомментировал новость об активизации клещей в Орле.
Московский Комсомолец 13:40
Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС 13:39
Авто
Nissan представил обновленный внедорожник Nissan Patrol
Nissan представил обновленный внедорожник Nissan Patrol, который теперь отличается от других моделей марки наличием динамических указателей поворота.
Tvoe-avto.com 10:07
Политика
Министр торговли США уснул во время речи Трампа в ООН
Аргументы и Факты 16:26
Наука
Биоразлагаемый имплантат с лекарствами от ВИЧ испытали на мышах
N+1 вчера в 13:31
Происшествия
Актер Павел Устинов выразил поддержку фигурантам «московского дела»
Актер Павел Устинов выразил благодарность всем, кто выступил в его защиту и пообещал поддерживать других фигурантов «московского дела» «всеми возможными способами».
Афиша Daily 15:30
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе
После ухода политолога из студии ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru 12:46
Происшествия
Заседание суда по УДО Александра Протасовицкого перенесли на 1 октября
Клинцовский городской суд Брянской области перенес на 1 октября рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки в центре Москвы.
ТАСС 09:54
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews 00:41