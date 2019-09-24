Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиСанкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Помимо стадиона на Крестовском острове, на котором проходили матчи чемпионата мира-2018, на проведение финала Лиги чемпионов-2021 претендовала домашняя арена мюнхенской "Баварии". В 2020 году арена в Санкт-Петербурге также примет три матча группы В и один четвертьфинал чемпионата Европы.
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Финал Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) сезона 2020/21 состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», сообщается в Twitter UEFA
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