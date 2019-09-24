Лига чемпионов
Piter.tvПетербург примет финал Лиги чемпионов-2021
Стало известно, что в 2021 году финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге. Такое решение приняли 24 сентября в словенском городе Любляна на заседании исполнительного комитета УЕФА. Матч пройдет на "Газпром Арене".
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с чего всё началось
На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов-2020/2021 в Санкт-Петербурге.Реальное времявчера в 14:53
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Александр Медведев: «В Петербурге футбол на подъеме. Наш город готов к финалу ЛЧ»
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