Лига чемпионов

Российская газетаРоссийская газетаСанкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

По итогам Исполкома УЕФА городу на Неве доверили финал 2021 года. Об этом на пресс-конференции объявил президент УЕФА Александр Чеферин. В Мюнхене состоится финал 2022 года, а следующий решающий матч главного клубного турнира Старого Света примет Лондон и легендарный "Уэмбли".
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с чего всё началось
На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение
 о проведении финала Лиги чемпионов-2020/2021 в Санкт-Петербурге.
Реальное времявчера в 14:53

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Финалу быть. Санкт-Петербург проведет решающий матч Лиги чемпионов в 2021 году

ТАССвчера в 20:06

Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:05

Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

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Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов-2020/21

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Санкт-Петербург примет финал ЛЧ, Головин забил гол-красавец. Обзор дня

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Петербургский дневниквчера в 15:57

Александр Медведев: «В Петербурге футбол на подъеме. Наш город готов к финалу ЛЧ»

Спорт-Экспрессвчера в 16:04
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Общество

В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика

Конгресс США инициирует импичмент Трампа

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа, следует из ее видеообращения в Twitter.
Ведомости вчера в 17:14
Наука

Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи

Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Популярная механика 21 сентября в 20:02
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября

Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru вчера в 15:01
Политика

Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда вчера в 00:52
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании

Народные новости 23 сентября в 23:26
Происшествия

Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска

В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк сделала заявление

Дочь знаменитости Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья матери и не публиковать вымышленные сенсации.
Мосмонитор 00:18
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru вчера в 17:14
Финансы

В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46
Авто

Новый автомобильный бренд появится в России

Ожидается, что первые экземпляры нового бренда будут собраны в России в первом квартале 2020 года.
Тарантас Ньюс вчера в 09:47
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»

Москва 24 вчера в 13:09
Политика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru 23 сентября в 11:44
Политика

Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17

Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 18:37
Общество

Висевшая над плитой француженки картина оказалась шедевром XIII века

Вести.Ru вчера в 11:33
Общество

МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений

578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета вчера в 14:50
Здоровье

Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
Гаджеты

Новая операционная система Apple для iPad вышла официально

Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru вчера в 13:43
Происшествия

Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»

Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК вчера в 13:35
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Авто

В России обновились правила расчета транспортного налога

В РФ вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
Политика

Полицейским разрешили выносить официальные предостережения гражданам

Сотрудники МВД могут объявлять гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, или недопустимости антиобщественного поведения.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Политика

Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета

Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС вчера в 07:57
Политика

Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru вчера в 13:06
Политика

Кремль пообещал США «жесткую реакцию» на отказ выдать визы дипломатам

В Кремле считают отказ Вашингтона выдать десяти российским дипломатам визы на Генеральную Ассамблею ООН тревожной и неприятной ситуацией.
Телеканал 360° вчера в 06:59
Политика

Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru вчера в 08:28
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия

В Гае из-за упавшего куска горной массы погиб горняк

Orenday.ru 00:10
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