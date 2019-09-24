Лига чемпионов
Российская газетаСанкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
По итогам Исполкома УЕФА городу на Неве доверили финал 2021 года. Об этом на пресс-конференции объявил президент УЕФА Александр Чеферин. В Мюнхене состоится финал 2022 года, а следующий решающий матч главного клубного турнира Старого Света примет Лондон и легендарный "Уэмбли".
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с чего всё началось
На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов-2020/2021 в Санкт-Петербурге.Реальное времявчера в 14:53
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Александр Медведев: «В Петербурге футбол на подъеме. Наш город готов к финалу ЛЧ»
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