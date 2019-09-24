с чего всё началось

По итогам Исполкома УЕФА городу на Неве доверили финал 2021 года. Об этом на пресс-конференции объявил президент УЕФА Александр Чеферин. В Мюнхене состоится финал 2022 года, а следующий решающий матч главного клубного турнира Старого Света примет Лондон и легендарный "Уэмбли".

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Общество В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Конгресс США инициирует импичмент Трампа Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа, следует из ее видеообращения в Twitter.

Наука Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.

Общество Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.

Политика Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".

Происшествия Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк сделала заявление Дочь знаменитости Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья матери и не публиковать вымышленные сенсации.

Футбол «Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.

Финансы В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.

Авто Новый автомобильный бренд появится в России Ожидается, что первые экземпляры нового бренда будут собраны в России в первом квартале 2020 года.

Политика Дания попала в газовую зависимость от России На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.

Политика Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17 Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.

Общество МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений 578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.

Здоровье Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.

Гаджеты Новая операционная система Apple для iPad вышла официально Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.

Общество Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.

Авто В России обновились правила расчета транспортного налога В РФ вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.

Политика Полицейским разрешили выносить официальные предостережения гражданам Сотрудники МВД могут объявлять гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, или недопустимости антиобщественного поведения.

Политика Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.

Политика Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Политика Кремль пообещал США «жесткую реакцию» на отказ выдать визы дипломатам В Кремле считают отказ Вашингтона выдать десяти российским дипломатам визы на Генеральную Ассамблею ООН тревожной и неприятной ситуацией.

Политика Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.