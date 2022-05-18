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«Санта Бремор» приостановила поставки в Россию

Прекращение доступа к норвежскому лососю после начала военной операции на Украине вынудило белорусского производителя «Санта Бремор» приостановить поставки семги под брендом «Русское море».
Коммерсантъ
Источник “Ъ” в одной из сетей рассказал, что подразделение «Санта Бремор» сообщало о приостановке поставок на фоне ограничения экспорта сырья из стран, где выращивается лосось.
Коммерсантъ
На онлайн-витринах из продажи пропала, в частности, семга и форель «Русское море».
Коммерсантъ
В «Ленте» сообщили, что получали уведомления от производителей продуктов из красной рыбы о возможных сложностях с отгрузками из-за нехватки сырья.
Forbes

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«Ъ»: «Санта Бремор» приостановила поставки красной рыбы в Россию
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«Санта Бремор» приостановила поставки в Россию
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