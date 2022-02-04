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Сантехники и электрики повышают стоимость услуг

За год средний вызов сантехника и электрика подорожал более чем на 20%, до 3–5 тыс. руб.
Коммерсантъ
Средняя стоимость услуг частных мастеров за 2021 год выросла на 20%, подсчитали в сервисе YouDo.
Коммерсантъ
Услуги мастера на час в среднем подорожали на 15%, до 2,7 тыс. руб., помощника по переезду — на 13%, до 5,5 тыс. руб.
Коммерсантъ
Рост цен связан не только с увеличением расходов на материалы и инструменты, но и с большим спросом.
URA.Ru

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Услуги сантехников и электриков подорожали в России
Телеканал 360°00:26
Сантехники и электрики повышают стоимость услуг
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