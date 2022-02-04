КоммерсантъСантехники и электрики повышают стоимость услугЗа год средний вызов сантехника и электрика подорожал более чем на 20%, до 3–5 тыс. руб.КоммерсантъСредняя стоимость услуг частных мастеров за 2021 год выросла на 20%, подсчитали в сервисе YouDo.КоммерсантъУслуги мастера на час в среднем подорожали на 15%, до 2,7 тыс. руб., помощника по переезду — на 13%, до 5,5 тыс. руб.КоммерсантъРост цен связан не только с увеличением расходов на материалы и инструменты, но и с большим спросом.URA.RuЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняNeva.TodayПодробнее о событииУслуги сантехников и электриков подорожали в РоссииТелеканал 360°00:26Сантехники и электрики повышают стоимость услугКоммерсантъ16:57Самое цитируемоеЦена услуг частных сантехников и электриков в России выросла на 20% до 3-5 тысяч рублейLenta.ru23:27YouDo: российские сантехники и электрики подняли цены за свои услуги на 20%Экономика сегодня19:09Цены на услуги сантехников и электриков выросли на 20%URA.Ru22:08Показать ещёОценить49Поделиться