Футбол

Газета.RuГазета.RuСантос впервые прокомментировал переход в ЦСКА

Новичок московского ЦСКА бразильский полузащитник Лукас Сантос впервые прокомментировал свой переход в стан красно-синих. В инстаграме он опубликовал фотографию в форме армейцев. "Пусть все будет так, как тебе угодно, отец!" — подписал снимок он.
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Новичок ЦСКА Лукас Сантос: «Готов к проявлению расизма в России. Закрою уши и буду играть»

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Лукас Сантос: хочу показать свой футбол, чтобы ЦСКА приобрёл меня

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Лукас Сантос о переходе в ЦСКА: «Пусть все будет так, как угодно богу»

Sports.ru07:22

Агент Сантоса: «Лукас выбрал ЦСКА из-за традиций, команды, истории. Он счастлив»

ProstoProSportвчера в 18:14
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