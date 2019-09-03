Футбол
Газета.RuСантос впервые прокомментировал переход в ЦСКА
Новичок московского ЦСКА бразильский полузащитник Лукас Сантос впервые прокомментировал свой переход в стан красно-синих. В инстаграме он опубликовал фотографию в форме армейцев. "Пусть все будет так, как тебе угодно, отец!" — подписал снимок он.
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Агент Сантоса: «Лукас выбрал ЦСКА из-за традиций, команды, истории. Он счастлив»
ProstoProSportвчера в 18:14
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Политика
Рада направила законопроект о сокращении числа депутатов в КС
Верховная рада Украины направила в Конституционный суд законопроект об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 человек.
RT на русском 12:03
Происшествия
Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Армия и оружие
На Балтике начались учения НАТО
Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.
ТАСС 09:16
Общество
Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг
Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
РИА Новости 11:31
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru 03:05
Здоровье
17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду
Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Общество
Ураган «Дориан» снизился до третьей категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Футбол
«Динамо» проведет контрольный матч с латвийским РФШ
Футболисты московского "Динамо" проведут контрольный матч с латвийским РФШ во время паузы в чемпионате России на игры национальных сборных, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
РИА Новости 08:59
Политика
Меркель поможет премьеру Украины в борьбе с коррупцией
Правительство ФРГ останется надёжным партнёром для вас и вашего правительства в проведении центральных реформ в области юстиции, децентрализации и борьбы с коррупцией, — говорится в телеграмме Меркель.
News.ru 06:14
Политика
Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей
«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия 11:16
Политика
Huawei обвинила власти США в кибератаках и запугивании сотрудников
Китайская Huawei обвинила власти США в запугивании своих сотрудников силами правоохранительных органов и Федерального бюро расследований (ФБР).
РБК 11:58
Происшествия
В Петербурге произошел пожар в здании дельфинария
Сотрудники МЧС локализовали пожар в здании бассейна "Спартак" на Константиновском проспекте, были эвакуированы 20 человек, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
РИА Новости 11:54
Экономика
Минсельхоз РФ договорился о сотрудничестве с новым союзом экспортеров зерна
Стороны договорились осуществлять сотрудничество, направленное на создание условий устойчивого функционирования АПК страны и продвижение зерна и зернобобовых культур российского происхождения и продуктов их переработки на зарубежных рынках.
Milknews.ru 10:48
Кино
Скончалась актриса Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.
РЕН ТВ 05:44
Шоу-бизнес
Похудевшего на 100 килограммов Семчева с трудом узнали коллеги
Телепрограмма 02:01
Экономика
Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
Футбол
Мамаев не сыграет в футбол до весны
КП - Кубань 08:40