Футбол

ЧемпионатЧемпионатСантуш: Португалия является претендентом на победу на Евро-2020

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выразил мнение, что его команда будет претендентом на победу в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
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Сантуш: Португалия является претендентом на победу на Евро-2020

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Криштиану Роналду: «Португалию трудно победить, но фавориты у Евро другие»

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Бомбардир.рувчера в 15:50
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:40, Вашингтон
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