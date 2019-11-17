Футбол
ЧемпионатСантуш: Португалия является претендентом на победу на Евро-2020
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выразил мнение, что его команда будет претендентом на победу в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:40, Вашингтон
Общество
Япония заверила в безопасности слива радиоактивной воды в океан
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало доклад, в котором говорится о безопасности сброса в Тихий океан радиоактивной воды.
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Политика
Лукашенко планирует участвовать в президентских выборах в 2020 году
Действующий президент Белоруссии планирует участвовать в президентских выборах, которые должны пройти в стране в 2020 году летом.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Общество
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Общество
Десятки рейсов задерживаются в Приморье из-за циклона
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН
«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
Политика
Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием
Симпатии россиян к Владимиру Путину снизились, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Футбол
«Барселона» и «Реал» поспорят с «Манчестер Сити» за Шкриньяра
Ранее Шкриньяр заинтересовал английский «Манчестер Сити», однако «Интер» не согласился продать своего игрока в зимнее трансферное окно даже за € 60 млн.
Армия и оружие
ОАК сделает самолет Як-130 боевым
Учебно-боевой самолет Як-130 будет модернизирован и станет в значительной степени боевым, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Космос
Китай испытал космический модуль для посадки на Марс
Финансы
Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Финансы
Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ
Минфин определился с основными принципами для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ: это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть.
Общество
Порноактрисы устроили эротическую фотосессию в британском музее
Девушки в эротических костюмах бортпроводниц устроили фотосессию в английском музее авиации региона Мидленд.
Общество
Киселев назвал закон о виноделии в России революцией
Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Общество
На Сахалине ожидают сильный снегопад
Сильные снегопады ожидают 19 ноября в 15 районах Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Политика
Оппозиционеры не прошли в нижнюю палату парламента Белоруссии
В Белоруссии прошли выборы в нижнюю палату парламента - палату представителей национального собрания.
Футбол
Матч «Волгаря» и махачкалинского «Легиона» завершился массовой дракой
Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ.
Технологии
В РФ появится приложение для определения состояния двигателя авто
По задумке создателей, специально обученный алгоритм искусственного интеллекта сможет автоматически определять возраст и пробег автомобиля и, в случае выявления неисправности (-ей), рекомендовать пользователю обратиться в сервис или сразу записывать его на ремонт.
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода
Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.