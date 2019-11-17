Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выразил мнение, что его команда будет претендентом на победу в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Сантуш: Португалия является претендентом на победу на Евро-2020

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