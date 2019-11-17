Футбол
Soccer.ruСантуш: «Сборную Португалии никогда не считают фаворитом»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш порассуждал о перспективах команды в предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
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Армия и оружие
Япония создаст излучатель для противодействия самолетам и ракетам
Фигурное катание
Медведева представила новый показательный номер в Москве
Серебряный призер Олимпийских игр - 2018, российская фигуристка Евгения Медведева представила новый показательный номер на этапе Гран-при в Москве, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
СМИ сообщили о сокрытии командирами преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Политика
Джонсон встречался с «агентом КГБ» вскоре после отравления Скрипалей
Как пишет газета, после саммита НАТО, в том числе посвященного отравлению в Солсбери, Джонсон, занимавший пост министра иностранных дел, без личной охраны отправился в Италию на вечеринку сына Лебедева Евгения.
Автоспорт
Феттель и Леклер сошли после контакта друг с другом
Леклер пытался обогнать напарника в борьбе за четвертое место, немец попытался вернуть себе позицию на прямой, но их болиды соприкоснулись друг с другом, гонщики получили двойной прокол и сошли.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Наука
Рисунки «монстров» нашли на плато Наска в Перу
Facebook Японские ученые обнаружили на плато Наска более сотни геоглифов, на которых изображены животные и загадочные "монстры" с квадратными головами.
Происшествия
Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
Кино
Мировая касса «Джокера» превысила 1 млрд долларов
«Джокер» продолжает ставить новые рекорды: сегодня общие сборы ленты Тодда Филлипса превысили 1 млрд долларов — это первый фильм с рейтингом «18+» (R), достигший такого результата.
Общество
«Нафтогаз» заявил о критической ситуации в Львовской области
В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Наука
Сильный изгиб помог смягчить многослойный графен
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Спорт
Фил Спенсер считает, что стриминг игр не будет популярным ещё долго
Глава Xbox Фил Спенсер в интервью BBC снова разочаровал поклонников стриминговых сервисов. По его мнению, они ещё долго не станут массовыми.
Здоровье
6 продуктов, которые вызывают в организме хроническое воспаление
В организме после употребления продуктов с искусственными трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, а также снижается концентрация холестерина ЛПВП (так называемого хорошего), выполняющего защитную функцию в отношении сердечно-сосудистой системы.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Футбол
Сербия — Украина 2:2
Путаница неизбежно возникнет из-за многочисленных пар хозяев турнира (Италия и Азербайджан, Россия и Дания, Голландия и Румыния, Англия и Шотландия, Испания и Ирландия, Германия и Венгрия), которые ни при каких спортивных обстоятельствах не могут оказаться в одной корзине.
Политика
У главы фракции Зеленского в Раде нашли американское гражданство
Бывший депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук обвинил главу пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в двойном гражданстве.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Происшествия
В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва
В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
Происшествия
В Липецкой области два человека погибли при пожаре
«В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
Экономика
В 2020 году в Тюменской области минимальная зарплата будет выше прожиточного минимума
Как сообщают на сайте Правительства Тюменской области, в 2020 году в Тюменской области на 7,5% увеличится размер минимальной заработной платы, который составит 12200 рублей, что впервые превысит величину прожиточного минимума.
Футбол
Германия — Беларусь 4:0
В заключительном, 10-м туре квалификации Нидерланды в Амстердаме сыграют с Эстонией, а Северная Ирландия во Франкфурте встретится с Германией.
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.