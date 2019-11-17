Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСантуш: «Сборную Португалии никогда не считают фаворитом»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш порассуждал о перспективах команды в предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
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