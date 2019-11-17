Футбол
Soccer.ruСантуш: «Сборную Португалии никогда не считают фаворитом»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш порассуждал о перспективах команды в предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
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Футбол
Кейн забил 12-й гол и возглавил бомбардирскую гонку отбора Евро-2020
Капитан сборной Англии Харри Кейн отличился в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 против Косово (4:0). Мяч стал для него 12-м в 8 играх, это позволило форварду «Тоттенхэма» выйти на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира.
Общество
Убийца аспирантки Олег Соколов оказался бытовым пьяницей
Убийца аспирантки Олег Соколов оказался бытовым пьяницей Историк устраивал загулы и позволял себе страшные вещи.
Происшествия
Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская»
На станции метро "Римская" в Москве вандал повредил скульптуру "Мадонна с младенцем".
Теннис
Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Космос
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Общество
В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Футбол
Симон Миньоле: «Алиссон был бы основным, даже если бы забивал в свои ворота. Поэтому я ушел из „Ливерпуля“»
Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле рассказал, почему решил покинуть «Ливерпуль».
Происшествия
В Киеве похищен глава Укрэксимбанка
В Киеве похищен глава Укрэксимбанка Александр Гриценко, сообщил телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников банкира.
Гаджеты
Microsoft не позволяет обновить Windows 10
Корпорация Microsoft не позволяет некоторым пользователям обновить операционную систему Windows 10.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Армия и оружие
Украинские военные разместили в Донбассе муляжи комплексов Javelin
Украинские военные устанавливают на линии соприкосновения в Донбассе «фейковые» противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin с пустыми отсеками для боеприпасов и соломой, рассказал MSNBC корреспондент The New York Times Питер Бейкер.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Футбол
Нобоа: «Сочи» — фарм-клуб «Зенита»? Про «Ростов» почему-то так не говорили
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о том, что сочинцев называют фарм-клубом «Зенитом».
Политика
США поддержали протесты в Иране
США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространённом в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Армия и оружие
В Минске объяснили отказ от размещения российской базы ВВС
Музыка
Сергей Шнуров заставил Гагарину закрыть кнопку платьем
Футбол
«Волгарь» и махачкалинский «Легион» подрались в матче Олимп-ПФЛ
После матча очередного тура чемпионата Олимп-ПФЛ в зоне "Юг" между лидирующим астраханским "Волгарем" и махачкалинским "Легионом", завершившегося вничью (1:1), прямо на поле вспыхнула драка с участием игроков обеих команд.
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка
Телеведущий Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка.
Футбол
Бабаев рассказал о работе по поиску форварда для ЦСКА
Космос
Роскосмос презентовал новый способ контроля за состоянием ракет
Авто
Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива
Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Общество
Антиамериканские демонстрации в Греции переросли в массовые беспорядки
Политика
Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР
Протесты в столице Калмыкии начались после назначения Трапезникова в администрацию города в сентябре 2019 года.