Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш порассуждал о перспективах команды в предстоящем чемпионате Европы 2020 года.

Сантуш: «Сборную Португалии никогда не считают фаворитом»

Футбол Кейн забил 12-й гол и возглавил бомбардирскую гонку отбора Евро-2020 Капитан сборной Англии Харри Кейн отличился в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 против Косово (4:0). Мяч стал для него 12-м в 8 играх, это позволило форварду «Тоттенхэма» выйти на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира.

Общество Убийца аспирантки Олег Соколов оказался бытовым пьяницей Убийца аспирантки Олег Соколов оказался бытовым пьяницей Историк устраивал загулы и позволял себе страшные вещи.

Происшествия В Киеве похищен глава Укрэксимбанка В Киеве похищен глава Укрэксимбанка Александр Гриценко, сообщил телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников банкира.

Армия и оружие Украинские военные разместили в Донбассе муляжи комплексов Javelin Украинские военные устанавливают на линии соприкосновения в Донбассе «фейковые» противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin с пустыми отсеками для боеприпасов и соломой, рассказал MSNBC корреспондент The New York Times Питер Бейкер.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Политика США поддержали протесты в Иране США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространённом в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Происшествия На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.