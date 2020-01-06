Общество

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексСаратовская область получит 5,6 млрд рублей на онкодиспансер

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении субсидий регионам на реализацию нацпроекта «Здравоохранение».
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Медведев подписал распоряжение о субсидиях на строительство медучреждений

Вести.Ruвчера в 06:07

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Российская газетавчера в 03:51

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

RT на русскомвчера в 04:13

Медведев направил 95 млрд руб на строительство медучреждений

SM Newsвчера в 03:52

Медведев направил 95 млрд рублей на строительство медучреждений

News.ruвчера в 05:07

Регионам выделят более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения

Парламентская газетавчера в 03:46

Медведев распределил 95 млрд рублей субсидий на строительство медучреждений

ТАССвчера в 03:26
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Политика

Путин посетил военный командный пункт России в Сирии

Газета.Ru 12:21
Армия и оружие

Военные США на Ближнем Востоке приведены в повышенную готовность – CNN

Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности, об этом 7 января сообщает CNN.
REGNUM 09:56
Политика

Гуайдо прорвался в здание парламента Венесуэлы и занял главную трибуну

ТАСС 10:37
Футбол

Точилин после праздников обсудит с Ротенбергом свое будущее в ФК «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин сообщил корреспонденту «РБ-Спорт», что после новогодних праздников обсудит с президентом клуба Борисом Ротенбергом свое будущее в команде.
Bookmaker-ratings.ru 06:49
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
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В Пуэрто-Рико объявили режим ЧП из-за землетрясений

После серии землетрясений губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес объявила режим чрезвычайного положения (ЧП), сообщает газета El Nuevo Dia.
Коммерсантъ 10:56
Спорт

WADA отреагировало на фильм ARD о сокрытии допинга в тяжелой атлетике

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) взяло на заметку документальный фильм немецкой телекомпании ARD, в котором содержится ряд утверждений, касающихся Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Коммерсантъ вчера в 22:30
Политика

Советник Трампа объяснил причину убийства Сулеймани

Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен раскрыл причины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 7 января сообщает Fox News.
REGNUM 11:12
Кино

«Ностальгическое чувство космического приключения». Чем были и чем стали «Звёздные войны»

28:45 — Расширенная Вселенная «Звёздных войн»: книги, фильмы, видеоигры, комиксы, которые тридцать лет рассказывали истории, больше не считающиеся каноном по воле «Диснея».
Пермский интернет-журнал Звезда вчера в 01:38
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Известия вчера в 18:15
Кино

Назван самый кассовый мультфильм за всю историю кинематографа

Портал Boxofficemojo назвал самый кассовый мультфильм за всю историю кинематографа.
Южный Федеральный 01:12
Кино

Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Salt Mag 09:01
Гаджеты

AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000

Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
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В Польше могут принять резолюцию против российской трактовки истории

На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Общество

Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии

3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
РЕН ТВ 05 января в 20:37
Авто

Джеймс Кэмерон представил концепт-арты к «Аватару 2»

Джеймс Кэмерон и киностудия 20th Century Fox представили первые концепт-арты фантастического фильма "Аватар 2".
Kinonews.ru 11:20
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики.
Газета.Ru вчера в 13:43
Политика

Reuters узнал о лечении раненных за границей российских наемников в клинике «Согаза»

Российские наемники, получившие ранения в ходе боевых действий в Сирии и Ливии, проходят лечение в Международном медицинском центре «Согаза», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости 07:51
Происшествия

Пятнадцатилетняя девочка пропала в Свердловской области

News.ru 11:41
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Революционный телевизор LG оценили в 60 000 долларов

iXBT.com 06:52
Космос

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Американский Dragon остаётся единственным грузовым кораблём, который может доставлять материалы с борта МКС на Землю.
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«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ

У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Газета.Ru 11:46
Экономика

Падение доходов населения становится серьезной проблемой для России

Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».
ForPost 09:26
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
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Путин присвоил челябинскому кардиологу звание заслуженного врача РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий.
Московский Комсомолец вчера в 13:09
Хоккей

«Трактор» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Газета.Ru 11:55
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

РИА Новости 09:22
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Российская газета вчера в 20:42
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