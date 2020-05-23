Происшествия
SaratovnewsСаратовская область пытается поменять 50 аппаратов ИВЛ
Для Саратовской области было закуплено 50 аппаратов ИВЛ, эксплуатация которых теперь невозможна из-за запрета, введенного на федеральном уровне после пожаров с человеческими жертвами, которые произошли в реанимациях больниц Москвы и Санкт-Петербурга предположительно из-за их возгорания.
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Министр назвал проблемой приостановку работы некоторых аппаратов ИВЛ в Саратове после пожаров
КП - Саратоввчера в 11:50
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Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Футбол
«Дармштадт» – «Санкт-Паули»: будет ли определен победитель?
В субботу 22 мая «Дармштадт» на родной арене постарается взять три очка в матче с «Санкт-Паули» - мы составили прогноз на эту встречу.
Все про Спорт ру вчера в 04:02
Общество
Более 350 больных коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки
В Ростовской области за прошедшие сутки подтвердили еще 353 случая заболевания коронавирусом.
Rostof.ru 03:56
Общество
Трассу Москва — Казань могут построить на четыре года раньше срока
Трассу Москва — Казань могут полностью построить на 4 года раньше срока.
Республика Татарстан 04:17
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 21 мая в 07:00
Общество
В России за сутки выявили 9 434 случая заражения коронавирусом, погибли 139 человек
В России за последние сутки обнаружили 9 434 случая заражения коронавирусом, умерли 139 человек, сообщает оперштаб Москвы.
Медиазона 03:37
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Происшествия
Обыск начался в квартире администратора паблика проекта «Омбудсмен полиции» Худякова
Следователи ведут обыск в квартире администратора паблика в соцсети "ВКонтакте" проекта "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
ТАСС 04:27
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Лана Дель Рей рассердила поклонников критикой Бейонсе и Карди Би
Дель Рей ответила на критику, отметив, что ее позиция не имеет ничего общего с расизмом.
РБК вчера в 09:24
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
Здоровье
Волгоградские стоматологии работают в режиме повышенной безопасности
В Волгоградской области продолжается оказание плановой стоматологической помощи пациентам.
Волгоградская правда вчера в 11:47
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Космос
В NASA заявили, что Crew Dragon готов к пилотируемому полету
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готов к полету.
ТАСС вчера в 15:40
Игры
Take-Two: новая часть GTA не выйдет до апреля 2021 года
CyberSport.ru 21 мая в 04:08
Политика
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
Общество
Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса
Производство вакцины от коронавирусной инфекции может начаться к концу лета.
Lenta.ru 04:25
Экономика
Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 05:40
Общество
Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за последние сутки
9 тысяч 434 новых заболевших коронавирусом зарегистрировано в России за последние сутки.
Псковская Лента Новостей 04:26
Общество
Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
Компания Hertz, которая занимается прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
РБК 02:14
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Происшествия
Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными
В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru 02:13
Общество
В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
Общество
Вахтовики устроили бунт в омской больнице и пытались сбежать
Размещенные в госпитале ветеранов войн вахтовики потребовали отпустить их, выражали недовольство условиями размещения.
RuNews24.ru 02:57
Общество
Во Владимирской области подтверждено 74 новых случая коронавируса
Всего по состоянию на 10 часов утра 23 мая во Владимирской области лабораторно подтверждено 2194 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:41