Для Саратовской области было закуплено 50 аппаратов ИВЛ, эксплуатация которых теперь невозможна из-за запрета, введенного на федеральном уровне после пожаров с человеческими жертвами, которые произошли в реанимациях больниц Москвы и Санкт-Петербурга предположительно из-за их возгорания.

Футбол «Дармштадт» – «Санкт-Паули»: будет ли определен победитель? В субботу 22 мая «Дармштадт» на родной арене постарается взять три очка в матче с «Санкт-Паули» - мы составили прогноз на эту встречу.

Технологии Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа. 94

Общество В России за сутки выявили 9 434 случая заражения коронавирусом, погибли 139 человек В России за последние сутки обнаружили 9 434 случая заражения коронавирусом, умерли 139 человек, сообщает оперштаб Москвы.

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 93

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 938

Политика Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации». 632

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 1K

Экономика Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. 142

Общество Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве Компания Hertz, которая занимается прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании. 34