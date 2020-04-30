Общество

РИА НовостиРИА НовостиСаратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
На странице в Instagram сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратове сообщили
, что обращение в прокуратуру направил спикер нижней палаты парламента.
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