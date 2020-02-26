В Саратове задержали двоих подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести.

с чего всё началось

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о подготовке убийства нескольких человек группой лиц по предварительному сговору. На прошлой неделе в Керчи пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны также двое подростков.

ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове

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