Происшествия
РИА НовостиФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове
Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о подготовке убийства нескольких человек группой лиц по предварительному сговору. На прошлой неделе в Керчи пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны также двое подростков.
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с чего всё началось
В Саратове задержали двоих подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести.РИА Новости02:05
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Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Политика
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Происшествия
Арестован второй готовивший нападение на школу в Саратове подросток
Арестован второй подросток из Саратова, который планировал совершить вооружённое нападение на школу.
Общество
Ученые выявили источник распространения коронавируса в Китае
По мнению специалистов из тропического ботанического сада при Китайской академии наук, эпидемия коронавируса COVID-19 началась не на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане, сообщает "Коммерсант".
Происшествия
Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от прохождения экспертиз
Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета отказываются от прохождения экспертиз и дачи показаний, сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Происшествия
В Ульяновске подросток ранил учительницу ножом
В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Финансы
Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,4%
Рынок акций РФ открылся во вторник падением цен большинства blue chips на фоне обвалившихся мировых площадок и нефти в начале недели из-за усиления опасений негативного влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 1,4%, при этом растут бумаги золотодобывающих компаний во главе с акциями ПАО "Полюс".
Происшествия
SSJ 100 экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем
Самолет SSJ 100 экстренно сел в Шереметьево. По данным «РИА Новости», такое решение приняли из-за вибрации двигателя.
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Происшествия
Российский пятиклассник совершил самоубийство
Ученик пятого класса одной из школ Тюмени совершил суицид, сообщает 72.RU со ссылкой на источник.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Армия и оружие
В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»
Американский производитель вертолетов Bell разместил в ютуб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
Политика
Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру через пять дней после четвертых родов
Оксана Самойлова показала фигуру через пять дней после четвертых родов Оксана Самойлова родила четвертого ребенка меньше недели назад.
Происшествия
В Киеве мужчина попытался поджечь себя у офиса Зеленского
В Киеве во время митинга медиков мужчина поджег себя у офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Общество
У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус
Диагноз "новая коронавирусная инфекция" подтвердился у троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess.
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Происшествия
К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом
От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Футбол
«Тинькофф» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги по футболу
«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Армия и оружие
Пентагон обеспокоен «региональным доминированием» России
«Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе», — приводит слова американского министра обороны РИА Новости.
Политика
Колокольцев заявил об усилении дефицита аттестованных кадров в МВД
"В кадровом обеспечении сохраняется ряд проблемных вопросов, среди самых острых - некомплект аттестованного состава, за последние пять лет он увеличился почти в два раза", – сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.
Здоровье
Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию
«В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской республике, республике Корея и Исламской республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки», – говорится в сообщении.
Кино
Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
Культура
Российский сериал попал в конкурсную программу фестиваля Canneseries
Шоу-бизнес
Поклонская призвала звезд не превращать Госдуму РФ в «Голубой огонек»
Происшествия